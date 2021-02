.

Der Förderverein der Hochschule Rhein-Waal - Campus Cleve e.V. trauert um sein langjähriges engagiertes Mitglied Sparkassendirektor a.D. Horst Balkmann.



„Horst Balkmann hat die Ziele unseres Fördervereins stets mit ausgeprägter Sachkunde und voller Überzeugungskraft begleitet. Bereits als Vorstand der damaligen Sparkasse Emmerich-Rees war ihm die Nähe zwischen heimischer Unternehmerschaft und der noch jungen Hochschule stets ein wichtiges Anliegen. Bis heute prägt sein Name die Runde der Beiratsmitglieder unseres nahezu 300 Mitglieder starken Vereins“, formulierte der Campus Cleve-Vorsitzende Peter Wack nun seine Trauer über das plötzliche und unerwartete Ausscheiden des einstigen Sparkassenchefs.



Horst Balkmann habe sich im Beirat des Campus Cleve e.V. immer wieder deutlich mit den Zielen des Vereins identifiziert und dessen Anliegen, „Brücken zwischen Angewandter Wissenschaft und heimischer Wirtschaft zu bauen“, deutlichst unterstrichen. Aber auch die Studierenden der Hochschule Rhein-Waal hätten regelmäßig die Unterstützung von ihm erfahren dürfen, so beispielsweise bei der Beschaffung von Wohnraum, als die Hochschule noch ihren Interims-Standort in Emmerich am Rhein hatte.



Der Förderverein der Hochschule Rhein-Waal – Campus Cleve e.V. werde die Erinnerung an das „vereinsprägende Mitglied“ nachhaltig pflegen. Horst Balkmann habe sich, so Wack, um den ältesten Förderverein der Hochschule Rhein-Waal verdient gemacht.

(lifePR) (