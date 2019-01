Saisonal reisen und speisen in Brandenburg: Veranstaltungskalender für 2019 erschienen

16.01.19

Wenn sich an diesem Freitag, 18. Januar 2019, die Tore der Grünen Woche für zehn Tage öffnen, liegen dort die druckfrischen „Brandenburger Bio-Termine 2019“ für die Messebesucher bereit. Der Veranstaltungskalender der FÖL ist kostenfrei zu haben und nennt über 300 Ausflugs- und Freizeittipps bei und mit rund 60 Bio-Betrieben der Brandenburger Reiseregionen.



Eines der kommenden Highlights bietet der Karolinenhof. Bio-Landwirtin Sarah Spindler, die gemeinsam mit einer ihrer Ziegendamen das Cover des neuen Heftes ziert, und ihr Mann Sebastian laden ab Mitte Februar an den Wochenenden zu den Zickleinfütterungen nach Flatow (Reiseregion Ruppiner Seenland) ein. Zweimal täglich dürfen dann die kleinen und großen Besucher mit in den Stall, ab April beim Schaumelken dabei sein. Und selbstverständlich im gemütlichen Wiesencafé mit Blick über die Felder des Rhinluchs einkehren, die hofeigenen Käseköstlichkeiten und ein kleines Naturkostsortiment im Hofladen erwerben.



Passend zum „Saisonkalender Obst und Gemüse“ gestaltete die FÖL die Monats-Doppelseiten neu: fortan wird neben den Termintipps ein jeweils saisonales Obst, Gemüse oder Kraut vorgestellt sowie ein regionaler Bio-Betrieb, der dies produziert und vermarktet. Im Januar ist dies beispielsweise der Porree (Melchhof, Reiseregion Barnimer Land), im Juni die Süßkirsche (Biohof Werder, Reiseregion Havelland) und im November die Walnuss (Walnussmeisterei, Reiseregion Ruppiner Seenland).



Ebenso neu sind die Infoseiten zu alten Sorten, um deren Revival weiter voranzubringen. Überzeugen diese doch mit ihrem aromatischen Geschmack, der Fülle an Formen und Farben, dem Verwendungsreichtum und nicht zuletzt mit den Vorteilen für die Biodiversität. Damit jeder auf dem heimischen Balkon, im Garten oder beim Einkauf auf alte Sorten setzen kann, werden regionale biozertifizierte Samen- und Gartenbaubetriebe bzw. Baumschulen mit einem Sortiment alter Obstsorten aufgeführt. Tomaten-, Pflanzkartoffeltag und Co. des Vereins zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg (VERN) ergänzen dies perfekt.



Die FÖL gibt die „Brandenburger Bio-Termine“ zum neunten Mal heraus. Die 150.000 Stück werden über den regionalen Naturkosthandel, Gastro-, Tourismus- und Kulturstellen, Medienpartner (Zitty 03/19, tip 03/19), den Broschürenservice des Vereins und vom 18.-27. Januar 2019 auf der Grünen Woche (Brandenburg-Halle 21a, Bio-Halle 1.2b) verteilt. Rezensionsexemplare schickt die FÖL gern zu. Die „Brandenburger Bio-Termine 2019“ werden vom Brandenburger Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums der Europäischen Union unterstützt.

