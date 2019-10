Pressemitteilung BoxID: 773066 (Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V)

Koalitionsvertrag: Ampel auf Grün für Ökolandbau

Zum heute vorgestellten Brandenburger Koalitionsvertrag erklärt Michael Wimmer, Geschäftsführer der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V. (FÖL): "Die Festlegungen im Koalitionsvertrag reagieren auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen in der Landwirtschaft und schalten die Brandenburger Bio-Ampel endlich klar auf Grün! So werden vor allem die strukturellen Rahmenbedingungen für den ökologischen Landbau nachhaltig im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe verbessert. Und Brandenburg soll endlich eine Umstellungsprämie für den betriebswirtschaftlich riskanten Einstieg in diesen zukunftsträchtigen Markt einführen. Weitere wichtige Stellschrauben für mehr Bio lauten:





Auflage eines eigenen Förderprogramms für den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten (nicht nur für Bio)

Ausarbeitung eines Aktionsplans Ökolandbau

Einrichtung eines Kompetenzzentrums für Beratung

Einführung eines Kontrollkostenzuschusses

Förderung von Bio & regional in öffentlichen Einrichtungen

Abschaffung landesspezifischer Zusatzauflagen





Dass das Agrar- und Umweltministerium jetzt von Bündnis 90/Die Grünen besetzt werden kann, steigert die Hoffnung, dass die anspruchsvollen Aussagen im Koalitionsvertrag dieses Mal auch beherzigt und umgesetzt werden."

