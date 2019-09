Pressemitteilung BoxID: 767914 (Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V)

Eine Käferkostprobe für den Senator: BioFest rückt Insekten in den Fokus

Beim Brandenburger BioFest im Rahmen des Weltkindertagsfestes, zu dem das Deutsche Kinderhilfswerk am 22. September 2019 auf den Potsdamer Platz in der Hauptstadt einlädt, stehen in diesem Jahr Insekten im Fokus. Passend hierzu ist die Kost- oder Mutprobe für Verbraucherschutzsenator Dr. Dirk Behrendt: er darf karamellisierte Käfer probieren.



Das Ganze findet im Rahmen der offiziellen Eröffnung auf der BioFest-Bühne statt. Mit von der Partie sind Insektenköchin Nicole Sartirani und FÖL-Geschäftsführer Michael Wimmer, dessen Verein das ländliche Areal mitten in der Stadt organisiert. Weitere Highlights auf der Bühne sind neben Insekten-Acts von Fräulein Brehms Tierleben und -Interviews das Pressen und Verkosten von Apfelsaft, Kochshows sowie Musik-, Tanz- und Poetry-Slam-Einlagen. Unter http://www.bio-berlin-brandenburg.de/projekte/brandenburger-biofest ist das ganze Bühnenprogramm online.



Auf der 4.500 Quadratmeter großen Spiel- und Erlebnisfläche mit dem Motto „Bio aus Brandenburg: erleben und genießen!“ gibt es außerdem verschiedene Mitmachangebote für die ganze Familie von rund 20 regionalen Bio-Akteuren, z.B. ein Smoothiebike, Kartoffeldruck und Pflanzaktionen. Weitere Attraktionen sind eine Strohhüpfburg, Getreidebäder und Tiere – Schweine, Schafe und Hühner. Für das komplette Weltkindertagsfest hat die FÖL zudem ein Bio-Catering zusammengestellt. An drei Standorten auf und um den Potsdamer Platz sorgen fast 20 zertifizierte Bio-Caterer für das leibliche Wohl der großen und kleinen Besucher.



Das Weltkindertagsfest des Deutschen Kinderhilfswerks findet mit dem Motto „Wir Kinder haben Rechte!“ am Sonntag, 22. September 2019, von 11-18 Uhr auf dem Potsdamer Platz in Berlin statt. Der Eintritt ist frei.



Das Brandenburger BioFest wird durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) des Landes Brandenburg und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums der Europäischen Union gefördert.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (