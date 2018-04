Kettcar als Headliner der 7. Syltfähre Musicnight

Am Donnerstag, den 23. August veranstaltet die Rømø-Sylt Linie die 7. Syltfähre Musicnight. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen der letzten Jahre mit Künstlern wie Clueso und Thees Uhlmann können sich die Zuschauer dieses Jahr bei der Cruise van Cleef auf Kettcar freuen. Unter anderem werden auch Songs aus ihrem aktuellen Album „Ich vs. Wir“ zu hören sein, welches auf Platz 4 der deutschen Album-Charts eingestiegen ist. Zuvor werden Grillmaster Flash und Torpus & The Art Directors bereits nachmittags für Stimmung an Bord sorgen. Vorverkaufsstart für dieses besondere Fähr-Event ist der 03. April ab 10 Uhr.



Für die Syltfähre ist dies die sechste gemeinsame Veranstaltung mit dem Independent-Label Grand Hotel van Cleef sowie der Kurverwaltung List auf Sylt. Das gemeinsame Projekt hat mittlerweile Tradition und ist für alle Beteiligten einer der Höhepunkte des Jahres. In diesem Jahr werden nun Kettcar als Headliner die Syltfähre bespielen. Bereits 2012 spielte die Band zum 50-jährigen Jubiläum der Fährlinie ein Konzert auf der „SyltExpress“. Nach mehreren Jahren Bandpause veröffentlichten Kettcar im Oktober 2017 mit „Ich vs. Wir“ ihr mittlerweile fünftes Album gefolgt von einer ausgedehnten Tournee durch Deutschland, Osterreich und die Schweiz. Begleitet wurde diese durch ein großes mediales Echo zur Single „Sommer 89“, welche untere anderem vom „Musikexpress“ als „wichtigster Song des Jahres“ beschrieben worden ist. Thematisch befasst sich die Single mit deutscher Geschichte und wendet sich an Flüchtlingsgegner.



Bereits ab dem Nachmittag gibt es Live-Musik an Bord der Syltfähre. Auf den Abfahrten 15:25 Uhr ab List auf Sylt und 16:25 Uhr ab Havneby wird Grillmaster Flash die Fahrgäste unterhalten, auf den Abfahrten 17:25 Uhr ab List auf Sylt und 18:25 Uhr ab Havneby sind Torpus & The Art Directors live zu sehen. Nach diesen Vorbands geht es dann hinaus auf die Nordsee, wo Kettcar ihr Konzert spielen werden.



Grillmaster Flash gilt als hervorragender Entertainer und nimmt derzeit sein neues Album auf. Bei der Cruise van Cleef wird er auch seine Songs „Ich war nie Rockn Roll“ präsentieren. Torpus & The Art Directors begeisterte schon auf mehreren Syltfähre Musicnights die Passagiere. Im Dezember veröffentlichten sie ihr aktuelles Album, dessen Songs selbstverständlich auch auf der Syltfähre zu hören sein werden.



Die Fährtickets für Kettcar kosten 36,00 Euro zzgl. VVK-Gebühren und sind ab dem 03. April ab 10 Uhr an den Fahrkartenschaltern der Syltfähre in List auf Sylt und Havneby, an allen insularen Vorverkaufsstellen sowie online unter www.ghvc-shop.de erhältlich. An den Fahrkartenschaltern der Syltfähre können Interessierte auch die Fährtickets für die Vorbands zum regulären Fährpreis kaufen. Unterstützt wird die „Cruise van Cleef“ von der Kurverwaltung List auf Sylt, der nördlichsten Gemeinde Deutschlands, und der Flensburger Brauerei.



Die Plattenfirma Grand Hotel van Cleef (kurz GHvC) wurde 2002 von den Musikern Thees Uhlmann, Markus und Reimer Bustorff (Mitglieder der Bands Tomte und kettcar) gegründet. Seinen Hauptsitz hat das Label im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Grand Hotel van Cleef veröffentlichte in den vergangenen Jahren über 75 Tonträger bzw. Musik-DVDs (Stand April 2013). Neben Künstlern wie z.B. kettcar, Tomte und Olli Schulz aus Deutschland, wurden mit Death Cab for Cutie, An Horse, Propagandhi, Imaginary Cities, Young Rebel Set u.a. bereits Bands aus den USA, Australien, Kanada und England unter Vertrag genommen. Im Jahr 2012 feierte das Grand Hotel van Cleef sein 10 jähriges Jubiläum auf der Trabrennbahn Hamburg mit über 9.000 Besuchern und wurde mit dem Hamburger Musikpreis der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft e.V. "HANS" in der Kategorie "Label des Jahres" ausgezeichnet.



Die „SyltExpress“ wurde auf der norwegischen Fiskerstrand Werft im Jahr 2004/2005 speziell für den Einsatz zwischen dem dänischen Festland und der Insel Sylt gebaut. Auf der 86 m langen Doppelendfähre passen bis zu 80 Pkw und 599 Passagiere. Seit dem 21. Juli 2005 pendelt sie ganzjährig täglich bis zu 9-mal zwischen Römö/ Havneby und List auf Sylt. Neben der täglichen Inselversorgung befördert die Syltfähre neben Autos und Campern auch Spezialtransporte aller Art. Für die Fahrgäste gibt es auf der rund 40-minütigen Überfahrt ein Restaurant mit guten Speisen zu moderaten Preisen. Ein Travel Value Shop lädt zudem zum Shoppen ein. Und auf den vier Freidecks kann man u.a. in Strandkörben ganz entspannt die Überfahrt genießen.

