Pago im Glanz und Elend der Moderne

27.12.18

Neujahrsführung mit Pago Balke durch die Sonderausstellung „Experiment Moderne. Bremen nach 1918“



Wer hisste 1918 die rote Fahne auf dem Bremer Rathausbalkon? Und was hatte es 1919 mit dem Stacheldraht-Ostern in Walle und Gröpelingen auf sich? Bei seiner zehnten satirischen Führung im Focke-Museum nimmt Pago Balke die Besucherinnen und Besucher mit ins Bremen der 1920er-Jahre. Zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs, der Novemberrevolution, dem Frauenwahlrecht, der Inflation, den goldenen 20er-Jahren, der Weltwirtschaftskrise und dem Aufkommen der Nationalsozialisten bietet er eine spannende Führung, die oft zum Schmunzeln und Lachen anregt, aber auch viele nachdenkliche Momente hat. Pago Balke manövriert seine Zuhörerinnen und Zuhörer gekonnt durch Glanz und Elend der Moderne und vermittelt auf unterhaltsame und emotionale Weise, dass die Geschehnisse vor 100 Jahren aktueller sind denn je.



Für seine Führung am 30. Dezember sind bereits alle Karten ausverkauft. Aber es gibt noch Karten für die Neujahrsführung am 1. Januar um 15 Uhr.



Eintritt: 15 €, ermäßigt 12 € (inkl. Begrüßungsgetränk)



Eine Anmeldung unter 0421-699 600-50 ist erforderlich!



Das Focke-Museum ist an Neujahr von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

(lifePR) (