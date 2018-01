Musik, Migrationsgeschichte und Reformation

Geschichtsinteressierte sowie Kunst- und Musikfreunde kommen an diesem Sonntag, den 28. Januar im Focke-Museum voll auf ihre Kosten.



Führung „Aufbrechen und Ankommen in Bremen“



Um 11:30 Uhr führen Ahmet Güler und Anke Osterloh-Wesemann M.A. durch die aktuelle Sonderausstellung Protest + Neuanfang. Bremen nach '68. Unter dem Titel Aufbrechen und Ankommen in Bremen bildet die Migrationsgeschichte in den 70er-Jahren in Bremen den Schwerpunkt ihrer Führung. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene, ermäßigt 9 Euro.



Konzert „Musik hautnah“



Ebenfalls um 11:30 Uhr geht die Reihe Musik hautnah in die nächste Runde. Marc Froncoux (Violoncello), Bettina Wild (Flöte) und Clemens Rave (Klavier) spielen von Weber, Karg-Elert und Kapustin. Die Reihe Musik hautnah bietet kleine, intime Konzerte vor den Panoramafenstern im Saal. So können die Besucherinnen und Besucher ihre Blicke durch den weitläufigen Park wandern lassen während sie den Klängen der Musik lauschen. Marc Froncoux moderiert das Konzert. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene und 9 Euro ermäßigt.



Führung „Luther und Cranach – Eine Freundschaft mit Folgen für die Kunst“



In der Ausstellung Bildergeschichten der Reformation erläutert die Kunsthistorikerin Frauke Reinke-Wöhl um 15 Uhr Luthers ambivalente Haltung gegenüber Bildwerken in Kirchenräumen und zeigt, wie er gemeinsam mit seinem Freund Lucas Cranach d.Ä. - einem der bedeutendsten deutschen Maler in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts - neue Bilderfindungen entwickelte, die man durchaus als reformatorischen Bildtypus bezeichnen kann. Kopien dieser Gemälde erschienen als Kupferstiche und erfuhren eine schnelle Verbreitung. Über diesen Weg trugen die Bilder zu einer weiteren Ausbreitung reformatorischen Gedankenguts bei und fanden ihren Niederschlag auch in den Truhenfronten der Bremer Snitker des 16. Jahrhunderts, von denen einige in der Ausstellung zu sehen sind. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene, 9 Euro ermäßigt.

