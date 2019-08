Pressemitteilung BoxID: 764329 (Focke Museum Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte)

Jazz meets Anatolia

.

KONZERT IM RAHMEN VON „TRANSITION 2019“ MIT SIKINTI YOK UND DEN BREMER JAZZMUSIKERN ULI BECKERHOFF, JAN-OLAF RODT UND RALF STAHN



Traditionelle anatolische Melodien und Kompositionen des Saxofonisten Peter Dahm präsentieren die Band Sıkıntı Yok und die Bremer Jazzmusiker Uli Beckerhoff, Jan-Olaf Rodt und Ralf Stahn am







Donnerstag, 29. August um 20 Uhr im Focke-Museum.







Im Jahr 2016 nahm der Gründer der İzmir Müzik Akademisi (İZMA) Güvenç Birer als Gastkünstler am Izmir Konzert des westendProjektOrchesters unter der Leitung von Peter Dahm aus Bremen teil. Mit diesem Kennenlernen von Dahm und Birer wurde der Grundstein für Sıkıntı Yok gelegt. Der Bandname Sıkıntı Yok, übersetzt „kein Problem“, ist zugleich das Motto der Band, denn die Musiker lassen sich den Spaß am gemeinsamen Musizieren nicht verderben.







2018 gab es ein erstes Zusammentreffen mit Bremer Jazzmusikern in Izmir. In einem Doppelkonzert wurden am Ende des Konzertes einige Stücke zusammen gespielt und so war die Idee geboren ein ganzes Konzert gemeinsam zu gestalten. Besucherinnen und Besucher können sich freuen auf ein musikalisches Zusammentreffen geprägt von Spielfreude und gegenseitigem Respekt.







Sıkıntı Yok

Güvenç Birer - Ud/Gesang

Enes Içer - Kemençe

Osman Çalışkan - Ney

Peter Dahm - Saxofon

Mustafa Boztüy – Percussion







feat.

Uli Beckerhoff - Trompete

Jan Olaf Rodt - Gitarre

Ralf Stahn – Bass



Die Veranstaltung wird gefördert im Rahmen des Programms 360° - Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft der Kulturstiftung des Bundes.



Eintritt: 12 €, ermäßigt 9 €.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (