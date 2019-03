Pressemitteilung BoxID: 745757 (Focke Museum Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte)

Es gab sie wirklich

Die Bremer Stadtmusikanten im Focke-Museum

Die Bremer Stadtmusikanten sind los… Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Grimmschen Märchens kommen auch Besucherinnen und Besucher des Focke-Museums an den tierischen Freunden nicht vorbei. Zwei Interventionen in der Dauerausstellung und im Kindermuseum sowie ein Vortrag eröffnen unterschiedliche Blickwinkel auf die Stadtmusikanten.



Wer waren sie wirklich?



„Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant“, sagt in Grimms Märchen der Esel zum Hund. Doch wer waren die Bremer Stadtmusikanten wirklich? Die Intervention historisch in der Dauerausstellung und ein Vortrag lüften das Geheimnis: Die „real existierenden“ Bremer Stadtmusikanten waren vom 16. bis ins 18. Jahrhundert vor allem der Ratsmusikmeister und seine drei bis fünf Gesellen. Sie gehörten damit zu einer der kleinsten Zünfte Bremens und waren als vom Rat angestellte Musiker für die offizielle Musikausübung der Hansestadt zuständig. Diese war äußerst vielseitig, so mussten sie nicht nur alle gebräuchlichen Instrumente der Zeit (außer Tasteninstrumenten, dafür waren die Organisten zuständig) beherrschen, sondern dem Rat auch bei verschiedensten Gelegenheiten mit ihrer Kunst aufwarten, beispielsweise bei Hochzeiten der höheren Stände. Dass dies nicht zu einer besonderen Achtung des Musikerstandes führte, ist ein Teil des Vortrags von Dr. Oliver Rosteck, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge am Sonntag, 31. März um 11:30 Uhr im Focke-Museum. Rosteck beschäftigt sich nicht nur mit den Ratsmusikanten, sondern auch mit ihren zeitgenössischen Kollegen und Konkurrenten, dem Kantor, den Organisten und Turmbläsern, den Regimentshautboisten, sowie den freien Musikern und zeigt so das breite Panorama bremischer Musikkultur in der Frühen Neuzeit auf. Rosteck untermalt seinen Vortrag auch musikalisch.



In der Dauerausstellung sind dazu passend zwei historische Gemälde von Hochzeitszügen mit den Bremer Ratsmusikanten abgebildet und eine Zugposaune aus dem Besitz eines der letzten Stadtmusikanten. Sie wurde 1723 von dem Leipziger Instrumentenbauer Heinrich Eichentopff gefertigt. Ihr mutmaßlicher Besitzer war Hermann Harmsen, der im selben Jahr das Amt des Turmbläsers von St. Ansgarii und das eines Ratsmusikmeisters von seinem Vater übernommen hatte.



Jedes Kind kennt sie



Die Bremer Stadtmusikanten sind Markenbotschafter Bremens – auf vielen Wegen. Die Intervention märchenhaft im Kindermuseum im Haus Riensberg zeigt, wie die Stadtmusikanten Einzug in Kinderzimmer weltweit erhielten und wie sie damit zur Bekanntheit der Hansestadt beitrugen. Welches Kind in der Türkei, den USA oder Japan kennt das Märchen nicht – und damit Bremen. Ausgestellt sind vier Handpuppen von Esel, Hund, Katze und Hahn, deren detailverliebte Ausstattung und ihre geschnitzten Holzköpfe sie zu etwas Besonderem machen. Der ehemalige Bürgermeister Hans Koschnick und seine Frau erwarben sie in einem Spielwarengeschäft in der Böttcherstraße für ihren um 1960 geborenen Sohn. Beim Brettspiel „Bremer-Stadtmusikanten“ dienen die Tiere als Spielsteine. In Anlehnung an die Märchenvorlage können die großen Tiere die kleineren im Kampf mit den Räubern huckepack nehmen. Das Programmheft des Niederdeutschen Theaters Bremen bietet eine Anleitung für Kinder, zuhause selbst kreativ zu werden und Theater zu spielen. Als Figuren stehen der Esel Binnichtdum, der Hund Packan, die Katze Bartputzer, der Hahn Rotkopf sowie die Räuber Ping-pang und Enemene-muh zur Verfügung. Das ganze Heft zum virtuellen Durchblättern finden Besucherinnen und Besucher auf dem Mediaguide, die Figuren zum Selbstbasteln liegen im Kindermuseum aus. Neben diesen Exponaten sind Ausgaben des Märchens in verschiedenen Sprachen zu sehen, die die internationale Verbreitung verdeutlichen.



So, 31. März um 11:30 Uhr



„Altes Geld ist für Spielleut gut genug“



Die Bremer Stadtmusikanten gab es wirklich. Bremer Ratsmusik in der Frühen Neuzeit



Vortrag von Dr. Oliver Rosteck, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge



Eintritt frei



Bis 30. September 2019



Intervention historisch

in der Dauerausstellung im Haupthaus



Eintritt: 6 €, ermäßigt 4 €



Bis 30. September 2019



Intervention märchenhaft



im Kindermuseum im Haus Riensberg



Eintritt: 6 €, ermäßigt 4 €



Die Interventionen und der Vortrag finden im Rahmen des Stadtmusikantensommers 2019 statt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (