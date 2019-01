Das ganze Deutsche Reich steht heute gegen uns

31.01.19

November 1918: Am Bremer Rathaus wird die rote Fahne gehisst, die Revolution hat Bremen erreicht. Wie veränderte sich die Hansestadt durch die Revolution? Und weshalb eskalierte nach einem überwiegend friedlichen Beginn im November 1918 die Gewalt in Bremen?







Die bremer shakespeare company und die Universität bringen die spannenden Ereignisse rund um die Novemberrevolution am







Dienstag, den 5. Februar um 19 Uhr im Focke-Museum







aus den Akten auf die Bühne.







Die Reaktion des Bürgertums, die Liquidierung der Räterepublik (4. Februar 1919), Stacheldraht-Ostern, die Wiederherstellung „geordneter Verhältnisse“ werden auf der Bühne zum Sprechen gebracht. Welche Positionen vertraten die männlichen Akteure in der Frage des Frauenwahlrechts? Wer kämpfte im Freikorps Caspari, wieso wurde eine Stadtwehr nach dem 4. Februar 1919 aufgebaut? Die meist namenlosen zivilen Opfer sollen anhand einiger Fälle ein Gesicht bekommen.







Die szenische Lesung findet im Rahmen der Sonderausstellung „Experiment Moderne. Bremen nach 1918“ statt, die bis zum 2. Juni im Focke-Museum zu sehen ist.







Kosten: 13 €, ermäßigt 6 €

Reservierung: 0421-699 600-50

