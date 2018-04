Bremer Geschichte zwischen Tradition und Aufbruch

Los geht es um 11.30 Uhr mit einer dialogischen Führung in türkischer Sprache durch die Sonderausstellung „Protest + Neuanfang. Bremen nach ‘68“. Thema der Führung ist die Migration, die seit jeher eng mit der Geschichte Bremens verbunden ist. Im 19. Jahrhundert brachen Hunderttausende vom Auswandererhafen Bremerhaven auf um ein besseres Leben in Amerika zu suchen. Im 20. Jahrhundert kamen hingegen viele Menschen aus anderen Ländern nach Bremen um persönlichen und beruflichen Erfolg zu finden. Heute ist Bremen eines der Bundesländer mit dem höchsten migrantischen Bevölkerungsanteil. Über die Chancen und die Herausforderung dieser Migrationsgeschichte berichtet Ali Eliş, Vorstandsmitglied des Zentrums für Migranten und Interkulturelle Studien in einer dialogischen Führung.



Der Eintritt beträgt 12 €, ermäßigt 9 €. Eine Anmeldung ist möglich unter 0421-699 600 50



Eine ganz andere Seite der Bremer Geschichte können Familien um 15.00 Uhr in der Mühle Oberneuland erleben. In dem 1848 erbauten „Gallerieholländer“ können sich kleine und große Besucher bei einer Familienführung durch die Ausstellung „Vom Korn zum Brot“ auf die Spuren der historischen Getreideverarbeitung begeben. Kinder können hier selber Getreide dreschen und in einer Handmühle mahlen. Anschließend kann der im Originalzustand erhaltene Steinboden und Mühlenkopf besichtigt werden.



Der Eintritt beträgt 6 €, ermäßigt 3 €. Eine Anmeldung ist möglich unter 0421-699 600 50



Die Mühle Oberneuland ist eine Außenstelle des Focke-Museums:

Mühlenweg 34

28355 Bremen

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren