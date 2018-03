ITB 2018: FMO präsentiert sich auf Reisemesse in Berlin

Auch in diesem Jahr nutzt der Flughafen Münster/Osnabrück die Gelegenheit, sich auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin der Öffentlichkeit und vor allem der Tourismusbranche zu präsentieren. Die ITB gilt als weltweit größte und führende Fachmesse der Tourismusbranche und findet in diesem Jahr vom 07. bis 11. März statt.



An den Fachbesuchertagen vom 07. – 09. März sind zahlreiche Termine mit Airlines und Reiseveranstaltern geplant, um den FMO als leistungsfähigen Airport mit einem attraktiven Einzugsgebiet zu präsentieren. Im besonderen Fokus stehen Gespräche und Verhandlungen mit Fluggesellschaften und Reisveranstaltern über das Flugprogramm im Winter 2018/19 und erste Ausblicke auf den Sommer 2019.



Neben den Fachbesuchern kann sich an den anschließenden Besuchertagen auch das interessierte öffentliche Publikum am Stand des FMO über die vielfältigen Reiseziele und Serviceangebote des Flughafens informieren.



Der Flughafen ist mit der Standnummer 102 in Halle 8.2 vertreten. Die Messe ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

