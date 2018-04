FMO erweitert seine Geschäftsfelder

Die neue Zielsetzung des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) ist es, Geschäftsfelder auch außerhalb des originären Fluggeschehens aktiv zu betreiben. Ein erster Einstieg in dieses sogenannte „Non-Aviation“-Management ist nun geglückt. Ab heute hat die Flughafengesellschaft die Betankung der Flugzeuge übernommen.



In Kooperation mit dem neuen Partner Air BP übernimmt der Flughafen mit eigenem Personal das sogenannte „Intoplane“-Geschäft, während Air BP dem FMO Kerosin für die kommerzielle Luftfahrt sowie AVGAS – neuerdings auch unverbleit (UL 91) – liefert. Zusätzlich stellt Air BP die notwendigen Tankanlagen und Fahrzeuge zur Verfügung. Der FMO erwartet durch den Einstieg in den neuen Geschäftsbereich zusätzliche Ergebniseffekte.



Der offizielle Startschuss für diese Zusammenarbeit des Flughafens Münster/Osnabrück und Air BP ist jetzt mit der Betankung eines Airbus A319 mit Kerosin von Air BP gefallen. „Wir freuen uns sehr, Münster/Osnabrück ab sofort versorgen zu dürfen und wollen dadurch auch beitragen, dass sich der Flughafen weiter positiv entwickelt. Durch die Zusammenarbeit können wir nicht zuletzt die geschäftlichen Aktivitäten am FMO unterstützen. Das ist ein Plus für Passagiere, Kunden und die allgemeine Luftfahrt sowie auch für die operative Betriebsführung“, sagt Jürgen Kuper, Air BP General Manager für Mitteleuropa und die Benelux-Länder.



„Wir haben uns für Air BP nicht nur wegen ihrer anerkannten Kompetenz im technischen und operativen Support entschieden, sondern auch wegen ihres starken Verkaufsnetzwerks in allen Segmenten und ihrer Bereitschaft zu investieren“, sagt FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz. Aktuell ist Air BP in Deutschland an 41 Flughäfen präsent und zählt zu den führenden Anbietern hierzulande. Dabei deckt Air BP das gesamte Spektrum von großen internationalen Standorten wie Frankfurt, Düsseldorf oder München bis hin zu kleinen Flugplätzen für den Privatflieger ab.



Air BP ist der Luftfahrtbereich der BP Gruppe. Sie gehört zu den weltweit größten Lieferanten von Flugtreibstoffen und -dienstleistungen. Heute versorgt sie ihre Kunden weltweit mit jährlich ca. 28 Mio. m3 Kerosin und Flugbenzin. Jeden Tag werden an über 800 Standorten in mehr als 50 Ländern über 6.000 Flüge betankt. Zu den Kunden von Air BP gehören inländische und internationale Fluggesellschaften, der Militärbereich, kommerzielle und private Flugzeugbesitzer sowie internationale Flughäfen und Flughafenbetreiber.



Zusätzlich zur Versorgung mit Flugtreibstoff bietet Air BP ihren Kunden in den Bereichen Technik und Operations einen vollständigen Beratungsservice zum Thema Flugtreibstoffe. Hierzu gehören Konzeptionierung, Bau und Betreiben von Betankungsanlagen für Flugtreibstoffe. Somit werden Schutzmaßnahmen für Operations sowie Risikomanagement mitgeliefert. Zu den weiteren Service-Angeboten von Air BP gehören Maßnahmen, um Kunden bei der Erreichung ihrer Umweltziele zu helfen sowie die Air BP Sterling Card zur effizienten Betankung im Bereich allgemeine Luftfahrt und der RocketRoute MarketPlace, mit dem Nutzer Treibstoff kaufen und Verbindungen zu Tausenden von Abfertigern, FBOs und Fluganbieter weltweit unterhalten können. Eine komplette Liste der Standorte, die von Air BP bedient werden, finden Sie unter www.airbp.com/wheretofind



www.airbp.com









FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

Der Flughafen Münster/Osnabrück hat das Jahr 2017 mit knapp einer Million Fluggästen und damit einem Wachstum von über 23 Prozent abgeschlossen. Damit war der FMO im vergangenen Jahr der Airport mit der höchsten prozentualen Wachstumsrate in Deutschland. Die wichtigsten Fluggesellschaften am FMO sind Lufthansa, Germania, Eurowings und SunExpress. Das Einzugsgebiet umfasst die Regionen nördliches Ruhrgebiet, südliches Niedersachsen, Emsland, Westfalen und Teile der Niederlande.



www.fmo.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren