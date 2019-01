Wizz Air eröffnet neue Strecke von Nürnberg nach Temeswar in Rumänien

17.01.19

Mit Temeswar (rumänisch: Timișoara) nimmt Osteuropa-Spezialist Wizz Air die vierte Verbindung von Nürnberg nach Rumänien auf. Neben Bukarest, Cluj-Napoca und Sibiu wird das neue Ziel ab September zweimal wöchentlich von der ungarischen Airline angeflogen. Tickets sind bereits ab 19,99 Euro online unter wizzair.com oder airport-nuernberg.de buchbar.



In unter zwei Flugstunden ist Temeswar mit Wizz Air von Nürnberg aus erreichbar. Die Hauptstadt des Kreises Timiș liegt im westlichen Teil Rumäniens und ist die drittgrößte Stadt des Landes. Mit rund 15.000 historischen Gebäuden erinnert Temeswar an das kaiserliche Wien und wird deshalb auch liebevoll "Klein-Wien" genannt.



Mit Temeswar wächst das Angebot an Direktverbindungen im Sommerflugplan und reiht sich in die Liste der neuen Flugziele mit Crotone, Zadar, Split, Marrakesch, Neapel und Pisa ein.

(lifePR) (