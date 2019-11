Pressemitteilung BoxID: 777668 (Flughafen Nürnberg GmbH)

REWE eröffnet ersten Convenience-Markt in einem Flughafen

REWE To Go im Airport Nürnberg bietet Reisenden schnelle und hochwertige Verpflegung. Der Convenience-Markt von REWE bietet von heute an (28.11.) den mehr als 12.000 täglichen Fluggästen und Besuchern sowie über tausend Mitarbeitern frische und leckere Produkte zum Verzehr vor Ort oder für Unterwegs.



Als erster Flughafen in Deutschland hat der Albrecht Dürer Airport Nürnberg einen REWE To Go. Insgesamt umfasst das Sortiment mehr als 1.100 Produkte. Die Öffnungszeiten sind täglich von 5:00 bis 24:00 Uhr. Der Markt hat eine Verkaufsfläche von rund 180 Quadratmetern.



Der Schwerpunkt des Sortiments liegt auf Convenience-Artikeln – verzehrfertige frische Produkte, wie z. B. portioniertem Obst, Sandwiches, Sushi oder frisch aufgebackenen Backwaren. Neben einer Salatbar und einer großen Auswahl an Getränken bietet eine heiße Theke schonend gegarte Snacks, täglich wechselnde Schüsselgerichte und Suppen zum kleinen Preis in Selbstbedienung. Das Konzept ist somit perfekt auf die Bedürfnisse und Ansprüche der Fluggäste und Beschäftigten vor Ort abgestimmt.



Der sich überdurchschnittlich entwickelnde Flughafen der Metropolregion Nürnberg ist der ideale Standort für das Konzept. Er zählt mit seinen mehr als 4 Millionen Passagieren zu den Top Ten der größten Flughäfen in Deutschland. Angeflogen werden durchschnittlich 60 Ziele in 24 Ländern.



Bundesweit gibt es damit aktuell 21 REWE To Go-Stores an hochfrequentierten Standorten. Das Angebot richtet sich an alle, die sich eine schnelle, gesunde und qualitativ hochwertige Verpflegung wünschen – etwa beim Shopping, in der Mittagspause, auf dem Weg nach Hause oder in der Wartezeit auf den Zug oder den Flieger.



Über REWE



Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE- Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE- Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

