Mehr Sommer im Winter: Germania stockt Angebot ab Nürnberg auf

Neue Flüge ins Warme wird die Germania Fluggesellschaft im kommenden Winter ab dem Flughafen Nürnberg anbieten. Mit drei Flugzeugen bleibt der Ferienflieger Nr. 1 auch ab November 2018 am Albrecht Dürer Airport stationiert und bietet mehr als 16 Möglichkeiten, der grauen Kälte zu entkommen. Das Unternehmen hat die Flugplanung für nächsten Winter abgeschlossen und alle Flüge buchbar geschaltet.



Erstmals wird Germania ganzjährig nach Palma de Mallorca fliegen. Mindestens zweimal wöchentlich stellt die Airline mit den grün-weißen Flugzeugen die Verbindung mit Deutschlands beliebtester Ferieninsel auch über Weihnachten, Silvester und die nachfolgenden Monate sicher. Ebenfalls erstmals ganzjährig bedient Germania die Verbindung nach Athen und Antalya. An die türkische Riveria geht es zu tagesfreundlichen Reisezeiten mindestens zweimal wöchentlich; Urlauber dürfen vor Ort frühlingshafte Temperaturen erwarten.



Neu ins Winterprogramm kommen Ibiza und Thessaloniki, jeweils zweimal wöchentlich. Um zahlreiche Frequenzen ergänzt werden Flüge auf die Kanarischen Insel: Nach Teneriffa und Gran Canaria geht es anstelle von zwei- jetzt dreimal wöchentlich. Fortgeführt werden Flüge nach Fuerteventura, Lanzarote, La Palma und Funchal. Auch Tel Aviv wird fortgesetzt, ebenso Paphos auf Zypern, Marsa Alam und Hurghada in Ägypten; letzteres wird anstatt zwei- nun dreimal wöchentlich angeflogen, womit Germania auf die hohe Nachfrage für Urlaub mit Sonne und Wassersport reagiert.



Für die An- und Abreise zum Flug bietet Germania seit neuestem eine Kooperation mit der Deutschen Bahn. Dadurch können Reisende zu einem Festpreis von 35 Euro pro Strecke die Bahn für die An- und Abreise aus Deutschland nutzen und die Kosten für Fahrt und Parken mit dem Auto sparen.



Flüge mit Germania ab Nürnberg gibt es one-way bereits ab 69 Euro. Tickets sind im Internet unter flygermania.com, telefonisch unter +49 30 610 818 000 (Normaltarif aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen) sowie im Reisebüro buchbar. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Steuern und Gebühren und enthalten bereits die gesetzlich vorgeschriebene Luftverkehrsabgabe.



Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über 30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegt die Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 3 Millionen Passagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungen zu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietet entgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreien Snacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 Kilogramm Freigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-, Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der Schweizer Germania Flug AG und der Bulgarian Eagle umfasst die Germania-Flotte derzeit 29 Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania Technik Brandenburg. www.flygermania.com

