Größere Flugzeuge, mehr Kapazitäten: Passagierzuwachs dank Spielwarenmesse

30.01.19

Die Spielwarenmessen in Nürnberg (30. Januar bis 3. Februar 2019) bildet den Auftakt des Messejahres und sorgt am Airport Nürnberg für zusätzliches Passagieraufkommen: Von den rund 2.900 Ausstellern und erwarteten 70.000 Besuchern aus mehr als 120 Ländern reist ein Großteil mit dem Flugzeug an. Einige Airlines stocken dafür ihre Sitzplatzkapazitäten auf.



Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe freut sich über den „positiven Messeeffekt“, in dem er einen wichtigen Standortvorteil für den Airport Nürnberg sieht. Denn viele internationale Leitmessen liegen terminlich in den verkehrsschwächeren Monaten und sorgen für eine willkommene Belebung des Luftverkehrs. „Nicht zuletzt profitiert auch der hiesige Fluggast vom zusätzlichen Angebot“, so Dr. Hupe.



Zur Spielwarenmesse stockt LOT Polish Airlines ihre Kapazitäten um 27,0 Prozent auf und setzt Flugzeuge vom Typ E90 ein. Vueling bindet Barcelona während der Messe drei statt normal zweimal wöchentlich an. Auch Lufthansa und Air France planen mit mehr Fluggästen. Die sogenannte Allgemeine Luftfahrt profitiert ebenfalls vom Messeaufkommen: So setzen etliche Unternehmen Businessjets für ihre Reisen nach Nürnberg ein.



Die Werbeflächen am Airport sind rund um die Messe besonders begehrt: Viele namhafte Spielwarenhersteller begrüßen die internationalen Gäste in und an der Ankunftshalle mit großflächigen Spielzeugpräsentationen und vermitteln somit den ersten Eindruck von „ToyCity“.



Zur Spielwarenmesse steigt die Zahl der aus dem asiatischen Raum stammenden Passagiere erheblich. Für diese Kundengruppe wurde nun das Bezahlen im Duty Free Shop, Gateshop NEO, Nürnberg Store und Airport Shop dank Onlinebezahlsystem noch einfacher gestaltet: Mit Alipay ist das Einkaufen per Smartphone und ohne Kreditkarte möglich. Der chinesische Bezahldienstleister erspart den Nutzern den Währungswechsel und bietet teilweise bessere Wechselkurse an. Alipay ist Chinas größtes mobiles Zahlungsnetzwerk.



Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG: „Am meisten freuen wir uns darüber, wenn immer mehr Gästen aus unseren Zielländern mit Direktflügen die Anreise erleichtert wird. Umso entspannter kommen sie auf der Spielwarenmesse an, die in diesem Jahr pünktlich zum 70. Jubiläum jede Menge Highlights bereithält.”



