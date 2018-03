Airport Nürnberg präsentiert sich auf der ITB

Auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin empfing der Albrecht Dürer Airport Nürnberg Airline-Kunden, Veranstalter, Kooperationspartner und Branchenkollegen zum zweiten Mal in der Bayernhalle. Beim jährlichen NUE-Branchentalk blickte Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe auf das vergangene Rekordjahr zurück und stellte in Aussicht, was für das aktuelle Jahr geplant ist. Im Anschluss wurden die neuen Direktziele und aktuelle Trendziele bei Vitamindrinks diskutiert.



Noch bis Sonntag, 11. März können Interessierte den Airport-Stand in Halle 6.2b / 304 besuchen und sich über die neuen Flugangebote von / nach Nürnberg informieren.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren