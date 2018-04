2-millionster Passagier von Ryanair gestartet

Gleich zwei Ereignisse konnte Ryanair in Nürnberg feiern. Zum einen ist die irische Fluggesellschaft bereits seit 5 Jahren am Airport Nürnberg vertreten, zum anderen wurde die 2-Millionen-Passagier-Marke geknackt.



Peter Lellek, der aus der Nähe von Bamberg kommt, ist der 2-millionste Ryanair-Passagier seit 2013 in Nürnberg. Mit seiner Frau Irmgard nutzte er die neue Strecke nach Thessaloniki, um einen 14-tägigen Urlaub in Griechenland zu verbringen. Als Dankeschön schenkte Johannes Römer von Ryanair dem Ehepaar einen Fluggutschein nach Krakau.



Ryanair fliegt ab Nürnberg immer donnerstags und sonntags in die griechische Hafenstadt am Ägäischen Meer.

