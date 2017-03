Köln/Bonn gehört erneut zu den Top-Airports weltweit

Erneut Top-Platzierung beim wichtigsten Branchenpreis: Der Köln Bonn Airport ist bei der Verleihung der diesjährigen Skytrax World Airport Awards in der Kategorie „Bester Regional Airport Europa“ auf einem hervorragenden zweiten Platz gelandet. Im weltweiten Vergleich belegte Köln/Bonn in dieser Kategorie Platz 5 und gehört somit auch 2017 zu den besten Flughäfen seiner Klasse.



„Auf diesen Erfolg können alle unsere Mitarbeiter sehr stolz sein“, sagt Flughafenchef Michael Garvens. Zuletzt hatte Köln/Bonn in der Kategorie Bester Regional-Airport dreimal in Folge Platz 1 belegt. „Wir werden unser Bestes geben, um auch im nächsten Jahr wieder ganz vorn mit dabei zu sein“, so Garvens.



Die renommierten „Branchen-Oskars“, die gestern anlässlich der Fachmesse „Passenger Terminal Expo“ in Amsterdam verliehen wurden, basieren auf der Befragung von rund 14 Millionen Passagieren weltweit und werden in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Durchgeführt wird die Erhebung von der britischen Unternehmensberatung Skytrax, die Fluggäste unter anderem zur Service-Qualität und Kriterien wie Familienfreundlichkeit sowie zum Shopping-Angebot an den Flughäfen befragt.

