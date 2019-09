Pressemitteilung BoxID: 767148 (Flughafen Hannover Langenhagen GmbH)

Hannover Airport: Veranstaltungsreihe "Planetview" startet mit faszinierenden Reiseberichten in die zweite Saison

Auftakt: SÜDLICHES AFRIKA am 8. Oktober 2019

Die Veranstaltungsreihe „Planetview“ geht weiter. Auch in dieser Saison berichten Reisende, Fotografen und Abenteurer wieder von ihren Erlebnissen an den schönsten Orten der Erde.



Gäste haben die Gelegenheit, den Blick in ferne Länder schweifen zu lassen und Inspirationen für ihre nächste Reise zu sammeln. Die Eventlocations „Skylight“ und „Cockpit“ mit direktem Blick auf die Start- und Landebahn bieten dafür ein schönes Ambiente.



Den Auftakt macht Beppo Niedermeier. Am 8. Oktober spricht er über den Süden Afrikas. Gemeinsam mit seiner Frau und dem dreijährigen Sohn, der mit Down-Syndrom lebt, erlebte er ein „Experiment Afrika“ der besonderen Art. Eindrucksvolle Naturfotografien und Geschichten bleiben in Erinnerung. Die weiteren Vorträge entführen die Besucher nach China, Indien, Costa Rica, Kanada und Norwegen.



Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19:30 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr. Tickets gibt es online auf www.planetview.de und im Erlebnis-Shop auf der Airport Plaza. Der Eintrittspreis beträgt 14,00 Euro. Ermäßigt 12,00 Euro.



Das Skylight/Cockpit sind über die Glas-Aufzüge der Airport Plaza (Abflugebene zwischen Terminal A und B) erreichbar. Wir empfehlen als Parkmöglichkeit das Parkhaus 1 (P1). Parkpreis für alle „Planetview"-Gäste: 4 Stunden Parken für 4 Euro (nähere Infos vor Ort beim Veranstaltungseinlass). Natürlich können Sie auch entspannt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.



Weitere Informationen zu den Vorträgen und Terminen finden Sie auf www.hannover-airport.de .



Die Termine im Überblick:



08.10.2019 Südliches Afrika – Beppo Niedermeier



07.11.2019 China – Andreas Pröve



03.12.2019 Indien – Thorge Berger



14.01.2020 Costa Rica – Tobias Hauser



12.02.2020 Kanada – Thomas Sbampato



05.03.2020 Norwegen – Gereon Roemer

