Hannover Airport: SunExpress baut Flugangebot ab Hannover aus: Direktflüge nach Kayseri in der Türkei

Neu im Liniennetz der Sonnenziele: Die Ferienfluggesellschaft SunExpress bietet ab sofort auch Flüge nach Kayseri in Kappadokien an.



Einmal pro Woche, jeweils dienstags, startet die Airline mit einer Boeing 737 um 17:45 Uhr nach Kayseri. Die Flugzeit beträgt rund dreieinhalb Stunden. Die Rückflüge starten jeweils dienstags um 23:20 Uhr in Kayseri.



SunExpress bietet aktuell bis zu 44 Flüge wöchentlich ab Hannover zu elf Urlaubsdestinationen an. Darunter sind Fuerteventura und Lanzarote auf den Kanaren, Heraklion in Griechenland, Varna in Bulgarien und ein umfangreiches Angebot an die Türkische Riviera und Ägäis.



Flugtickets ab Hannover gibt es aktuell günstig im SunEco Tarif. 30 Kilogramm Aufgabegepäck sind inklusive. Buchungen unter https://www.sunexpress.com/de/offers/from-hanover/.



SunExpress



Als Ferien-Spezialist bietet SunExpress seit mehr als 27 Jahren Nonstop-Verbindungen zwischen Europa und der Türkei und zu attraktiven Urlaubs-zielen am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln, am Roten Meer und Nord-afrika. Insgesamt 80 internationale Flugziele mit über 780 wöchentlichen Verbindungen bietet das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines an. An Bord der 72 modernen Flugzeuge erwartet die jährlich über acht Millionen Passagiere warmherziger Service und ein komfortables Flugerlebnis zum Low-Cost-Preis. Dafür sorgen die mehr als 3.800 Mitarbeiter von SunExpress mit Leidenschaft und Engagement. Günstige Flüge, Extraservices, aber auch Hotels, Transfers oder Ferienunterkünfte sind unter www.sunexpress.com buchbar.

Flughafen Hannover Langenhagen GmbH

Hannover Airport: die erste Adresse im Norden für Urlaubsflieger und Ge-schäftsreisende. Direkt zum Ziel. Rund um die Uhr. Jeder Gast profitiert von kurzen Wegen und vielfältigen Services - wie der Parkplatzgarantie. Mit über 8.800 Beschäftigten ist der Standort ein wichtiger Jobmotor. Seine gute An-bindung macht den Hannover Airport für Unternehmen attraktiv. Was uns bewegt: das Thema Nachhaltigkeit. Wir denken und handeln verantwor-tungsvoll. Ökologisch, ökonomisch und sozial.

