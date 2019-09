Pressemitteilung BoxID: 768675 (Flughafen Hannover Langenhagen GmbH)

Hannover Airport: Neue Termine Erleben & Erlesen 2019/2020

Die beliebte Veranstaltungsreihe Erleben & Erlesen startet in eine neue Saison.



Leider mussten wir die für morgen, den 25.09.2019, geplante Veranstaltung mit Claus Theo Gärtner absagen. Es wird keinen Ersatztermin geben. Zur Rückerstattung Ihres Ticketpreises wenden Sie sich bitte an Ihre Vorverkaufsstelle.



Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei einer unserer nächsten Veranstaltungen.



Die Termine im Überblick:



27.09.2019: Throne Con

21.10.2019: Alexander Klaws

20.11.2019: Iris Berben (im MARITIM Airport Hotel)

17.12.2019: Sky du Mont & Christine Schütze

20.01.2020: Reiner Calmund

13.02.2020: Martin Semmelrogge

07.03.2020: Christian Berkel

10.03.2020: Lindenstraße-Spezial (im MARITIM Airport Hotel)

22.04.2020: Traumschiff-Spezial mit Heide Keller

28.05.2020: Adele & Rolf Seelmann-Eggebert



Alle Infos zu Veranstaltungen am HAJ: https://www.hannover-airport.de/erlebniswelt-hannover-airport/veranstaltungen/.

