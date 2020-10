Gute Nachrichten für Urlaubsliebhaber: die Kanarischen Inseln sind ab sofort kein Corona-Risikogebiet mehr. Das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung für die spanische Inselgruppe aufgehoben.



Die TUI fly hat kurzfristig ihr Flugangebot aufgestockt und fliegt dreimal wöchentlich nach Gran Canaria und Fuerteventura. Außerdem einmal pro Woche nach Lanzarote und Teneriffa. Jede der Kanarischen Inseln hat ihren eigenen Charakter, so finden alle Urlauber ihr passendendes Angebot.



Die Kanaren gehören zu den beliebtesten Reisezielen ab HAJ. Gerade in der Herbst- und Wintersaison ist Sonne tanken garantiert. Die Kanaren sind bekannt für ihr ganzjährig mildes Klima. Innerhalb von maximal fünf Flugstunden sind sie ab Hannover erreichbar.



Die Reisen sind auf vielen Buchungsportalen und in den Reisebüros verfügbar.



Für Passagiere wurden zahlreiche Hygiene- und Schutzvorkehrungen am Hannover Airport getroffen. Diese stützen sich auf die Empfehlungen der zuständigen Gesundheitsbehörden und ermöglichen ein gesundes und sicheres Reisen. Weitere Infos: www.hannover-airport.de/corona.

