Hannover Airport: "Erleben & Erlesen" bringt Hallervorden im Doppelpack. "Der Letzte Raucher" mit Sohn Johannes Hallervorden auf der Bühne und Dieter Hallervorden im Talk

Haben die meisten Ihrer Freunde und Bekannten bereits aufgehört zu rauchen? Nur Ihnen ist das noch nicht ganz gelungen?



Dann geht es Ihnen wie unserem 'Letzten Raucher', der auf einer Party vom Gastgeber zum Rauchen auf den Balkon geschickt wird. Nach einer Zigarettenlänge stellt er fest, dass das angekündigte 'um die Häuser ziehen' leider gerade ohne ihn stattfindet. Ausgesperrt verbringt er die eiskalte Nacht auf dem Balkon.



Zum Glück hat er (fast) genügend Zigaretten und wahnwitzige Geschichten auf Lager, um die schweren Stunden zu überleben. Wenn auch nur sehr knapp. Eine Kiste mit gutem Wein ist dabei auch recht hilfreich. Von einigen Ausbruchsversuchen abgesehen, kann so eine Nacht dazu führen, dass man eine Menge über sich herausfindet - so tröstet sich auch unser Raucher.



Die exklusive Talkreihe „Erleben & Erlesen“ präsentiert mit Dieter Hallervorden einen ganz großen deutschen Schauspieler und Entertainer. Zusammen mit seinem Sohn Johannes gibt er am Flughafen Einblicke in sein Leben und seine Karriere.



Wann: Dienstag, 15. Mai 2018 um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr); Wo: Maritim Airport Hotel



Tickets gibt es für 30,75 € nur im Kartenvorverkauf auf www.eventim.de.



Parkhinweis: Wir empfehlen Ihnen als Parkmöglichkeit die Parkhäuser 1 (P1) und 3 (P3), welche sich unmittelbar am Maritim Airport Hotel befinden. Parkpreis für alle „Erleben & Erlesen“-Gäste gegen Vorlage des Hannover Airport Parkscheins: 4 Stunden Parken für 4 Euro (nähere Infos vor Ort).

Flughafen Hannover Langenhagen GmbH

