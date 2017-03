Bremen Airport immer in der Tasche

Wer kennt das nicht? Die Urlaubs- oder Geschäftsreise steht an, alle Vorbereitungen sind getroffen, jetzt fehlen nur noch die wichtigsten Informationen zum Ab- und Ankunftsflughafen. Wie komme ich dort hin? Wo kann ich parken? Gibt es eine Airport-Lounge oder eine Fast-Lane? Ist mein Flieger pünktlich? Für alle diese Fragen gibt es jetzt FLIO. FLIO vereint Informationen von über 900 Flughäfen weltweit in einer einzigen App. Sie bietet umfassende Echtzeitinformationen, Insider-Tipps, vergünstigte Shopping- und Restaurantangebote und kostenlosen Wlan-Zugang auf Flughäfen rund um die Welt. Und als erster Flughafen überhaupt ist der Bremen Airport mit einem komplett vernetzten Profil dabei. „Flio macht das Reisen weltweit noch einfacher für unsere Kunden. Sie brauchen nicht mehr für jeden Flughafen eine eigene App – jetzt haben sie eine App für alle Flughäfen“, sagt Flughafen-Chef Jürgen Bula. Der Vorteil liegt auf der Hand: Das Smartphone wird nicht mehr mit unzähligen Apps „zugemüllt“ die man nur selten braucht und FLIO gibt es für Apple-Geräte und Android. „Bei FLIO können unsere Kunden beispielsweise online bis zu drei Stunden im Voraus einen Parkplatz im Parkhaus 2 buchen oder ein Fast Lane-Ticket erwerben. Ab Mai kann man auch den Zugang für unsere neue Bremen Airport-Lounge in der App erwerben. Es sind alle wichtigen Ortsdaten hinterlegt: Nahverkehrsverbindungen, Shops und Gastronomie mit speziellen Angeboten, die es nur über die App gibt und einen schnellen Zugang zum kostenlosen Wi-Fi. Selbstverständlich finden die Nutzer auch die aktuellen Abflug- und Ankunftszeiten in der App“, sagt Florian Kruse, Chief Commercial Officer Bremen Airport, über FLIO. Ziel der App-Macher ist es, noch viele weitere Flughäfen nach dem Bremen Airport mit einem voll vernetzten Profil in die App zu integrieren. André Wessoly von FLIO sagt dazu: „Wir wollen das Reisen einfacher machen und dazu integrieren wir immer mehr Dienste in die App. Nutzer sollen zukünftig auch Mietwagen und Hotels dort buchen können oder Coupons erhalten, wenn sie Flughafendienste wahrnehmen. Und wir arbeiten daran, Meilen- und Bonusprogramme und weitere Features in die App aufzunehmen.“



FLIO gibt es kostenlos zum Download im App Store und bei Google Play.

