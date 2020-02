Pressemitteilung BoxID: 788145 (Fliegel GmbH & Co. KG Textilservice)

Fliegel Textilservice Holding ernennt Jörg Müller zum Prokuristen

Nach seiner 15-jährigen Tätigkeit als General Manager im Hotel Fürstenhof in Leipzig, steuert Jörg Müller künftig den Vertrieb und die Koordination zwischen den sieben Standorten des Unternehmens.



Der erfahrene Hotelier ist ab sofort als Prokurist für die Fliegel Textilservice Holding verantwortlich. Die Großwäscherei mit Hauptsitz in Berlin beliefert seit 1992 die deutsche Privat- und Konzernhotellerie mit Miet-, Lohn-, Gäste- und Kochwäsche.



„Es bedeutet mir viel, nun meine langjährige Erfahrung in der internationalen Hotellerie bei einem der führenden Dienstleister einbringen zu dürfen, um die Marktposition von Fliegel Textilservice innerhalb der Branche weiter auszubauen. Meinen Fokus möchte ich darüber hinaus auf die Bereiche Digitalisierung und Nachhaltigkeit legen“, so Jörg Müller, Prokurist der Fliegel Textilservice Holding.



Wilfred-Udo Andree, Inhaber der Komplementär GmbH der Fliegel Textilservice Holding, fügt hinzu: „Wir freuen uns, mit Jörg Müller einen Vollblut-Hotelier in unserem Führungsteam zu haben, der die Bedürfnisse der Hotellerie sowie den Hotelmarkt bestens kennt und über hervorragende Kontakte in der Branche verfügt.“



Jörg Müller blickt auf eine langjährige Karriere in der gehobenen internationalen Hotellerie zurück. Zuletzt war er 15 Jahre als General Manager im Hotel Fürstenhof in Leipzig tätig. Unter seiner Leitung etablierte er das historische Haus als führendes Luxushotel der Stadt. Zuvor war der 57-jährige als General Manager im Grand Hotel Residencia auf Gran Canaria sowie in verschiedenen leitenden Positionen im damaligen Raffles Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, dem Hamburg Marriott Hotel, dem Renaissance Hotel Hamburg sowie dem Renaissance London Heathrow Hotel tätig.



Über 1.000 Mitarbeiter an sieben Standorten sind bei Fliegel Textilservice täglich damit beschäftigt, durchschnittlich 150 Tonnen Hotelwäsche zu reinigen und rund um die Uhr auszuliefern. Neben einem firmeneigenen Prüflabor, das sämtliche Phasen im Bearbeitungsprozess begleitet, investiert das Unternehmen in zeitgemäße Technologien, um Umweltstandards zu erfüllen und ressourcenschonende Verfahren umzusetzen und weiter zu entwickeln.



Fliegel Textilservice ist einer der Gesellschafter von Servitex, einem Verbund inhabergeführter, mittelständischer Dienstleister, die sich auf Textilpflege für die Hotellerie spezialisiert haben.



Weitere Informationen unter www.fliegel-textilservice.de oder www.servitex.de.

