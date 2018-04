Self Defense Family - Have You Considered Punk Music

Run For Cover Records nehmen die experimentellen Kult-Post-Punker Self Defense Family unter Vertrag und veröffentlichen am 29. Juni mit "Have You Considered Punk Music" das bereits sechste Album der Indie-Band in Deutschland. Auf dem Label-Debüt lädt Self Defense Family-Frontmann Patrick Kindlon den Hörer dazu ein, ihn auf seiner nicht enden wollenden Reise des Erschaffens zu begleiten, die ihn schon sein ganzes Leben beschäftigt. „Das Album handelt davon sich mit einer Sache intensiv zu beschäftigten. Und dann fällt dir zunehmend auf, dass sich der Rest der Welt einen Scheißdreck dafür interessiert,“ sagt Kindlon. „Es ist so ähnlich, wie wenn Leute über ihre Katzen reden; sie lieben ihre Katze und dir sind sie einfach scheißegal.“



Heute veröffentlichen Self Defense Family ein neues Video zum Titeltrack "Have You Considered Punk Music" zusammen mit einem Podcast, in dem Sänger Patrick Kindlon und Gitarrist Andrew Duggan ausführlich über die Entstehung und die Bedeutung des Songs sprechen. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:



Self Defense Family - Have You Ever Considered Punk Music [Video]

www.youtube.com/watch?v=AR0MrMaodNo



Self Defense Family - Have You Ever Considered Punk Music [Podcast]

www.youtube.com/watch?v=HWMFIO-cc-0



Es scheint zunächst, als würden der Song und das Video nicht zusammenpassen. Im Podcast erklärt Kindlon dann ausführlich die Parallelen zwischen einem kleinen Unternehmen und jemandem, der mit Punkrock seine Miete bezahlen muss. Er erklärt: „Wir hatten nie das nötige Kleingeld um wie ein Betrieb zu funktionieren. Ich glaube, wir haben erst seit ein paar Monaten überhaupt eine Kreditkarte für die Band und ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wo sie gerade ist. Schon seit der Gründung habe ich Bands bewundert, die sich selbst als Künstler und als Kleinunternehmer sehen. Beides erfordert die Kraft sich einzugestehen, dass die meisten Leute dich nie so wichtig nehmen, wie Du dich selbst. Ich kann einfach keinen Boss haben. Es ist eine persönliche Schwäche; das habe ich bereits erkannt. Doch von solchen Menschen gibt es da draußen einige. Ich denke, dass das Video zu "Have You Considered Punk Music" diese Ähnlichkeiten ganz gut verdeutlicht.“



BIOGRAFIE:



Du kannst jeden tourenden Musiker fragen und sie würden dir alle zustimmen: die Jahre, die man in einem Van auf den Straßen verbringt können in Hundejahren gezählt werden. Mit der Zeit fängt die unberechenbare Natur dieses Lebensstils nicht nur an vorhersehbar zu werden, sondern auch ein wenig überwältigend. Auf Self Defense Familys neuestem Album "Have You Considered Punk Music" schaut Sänger Patrick Kindlon auf seine Zeit als Musiker zurück und beschäftigt sich mit dem nicht enden wollenden Verlangen etwas zu erschaffen. „Seit einer gefühlten Ewigkeit mache ich schon etwas, dass mich erfüllt und ich bin mittlerweile in der Lage auf das was ich tue mit mehr Klarheit zurückzuschauen,“ sagt Kindlon. „Ich kann auf Dinge, die vor 10 Jahren passiert sind oder an den Grund, warum ich das hier einst überhaupt gestartet habe, aus verschiedenen Perspektiven zurückblicken. Die Änderungen, die ich als Person im Laufe dieser Jahre erlebt habe, interessieren mich dabei am meisten. Ich verbringe die meiste Zeit am Tag damit etwas zu erschaffen und ich dachte, das wäre eine Beziehung zum Leben, die normal sei, doch mit dem Alter habe ich verstanden, dass das nicht alle so sehen."



Die Entscheidung seine Erfahrungen mit anderen zu teilen und zu diskutieren viel ihm nicht leicht - „man könnte meinen ich sei 200 Jahre alt,“ scherzt er. - doch er schlägt sich sehr gut, verpackt seine destillierten persönlichen Erfahrungen in einfache und nachvollziehbare Metaphern. „Das Album handelt davon sich mit einer Sache intensiv zu beschäftigten. Und dann fällt dir zunehmend auf, dass sich der Rest der Welt einen Scheißdreck dafür interessiert,“ sagt Kindlon. „Es ist so ähnlich, wie wenn Leute über ihre Katzen reden; sie lieben ihre Katze und dir sind sie einfach scheißegal.“



Kindlons Passion für das Schreiben von Musik stimmt mit dem seiner Bandmitglieder überein. Wo bei den meisten Bands nach ein paar Jahren Routine einsetzt, stellt ihre einzigartige Herangehensweise sicher, dass sie nicht in einer kreativen Sackgasse landen. Ihre Tourneen sind für ihre Mitglieder nicht verpflichtend - viel mehr gibt es eine offene Einladung an alle, die Bock haben mit der Band ein paar Show zu spielen. Und so kommt es, dass sie mal zu dritt oder zu siebt auf der Bühne stehen. Die Aufnahmen sind genau so unverbindlich und einzigartig; wenn einer eine kreative Blockade hat, nimmt jemand anders solange seinen Platz ein, was meistens zu einem ganz anderen Ergebnis führt. Natürlich kann dieses System manchmal auch in Chaos enden, doch für die Band ist es lebenswichtig. „Auch wenn es manchmal frustrierend ist Millionen von Ideen durchzusieben, hast Du am Ende immer noch Millionen von Ideen die Du durchsieben kannst,“ erklärt Kindlon.



Das neue Album wurde in weniger als zwei Wochen aufgenommen - die längste Zeit, die die Band jemals zusammen am Stück in einem Studio verbracht hat. Wie immer kamen die Musiker, die an dem neusten Projekt der Band beteiligst sein wollten völlig unvorbereitet ins Studio und schrieben die Songs während sie sie aufnahmen. „Beim Aufnehmen nehmen wir meistens einfach den ersten Take,“ erzählt Kindlon. „Für uns heißt aufnehmen nicht ein Produkt zu kreieren - viel mehr ist es für uns eine Art Momentaufnahme und wenn wir diese vermasseln, machen wir es beim nächsten Mal einfach besser. Dieses Album ist für uns jedoch etwas Besonderes, da es wahrscheinlich das polierteste Endprodukt ist.“ Was natürlich auch irgendwie ungemein gut zu einem Album passt, das davon handelt ein Album zu schreiben und Musik zu machen.



TRACKLISTING:



01. The Supremacy of Pure Artistic Feeling

02. Certainty of Paradise

03. No Analog Nor Precedent

04. Watcher At the Well

05. Nobody Who Matters Cares

06. Have You Considered Punk Music [Video]

07. Have You Considered Anything Else

08. Raw Contempt

09. Slavish Devotion to Form

10. The Right Kind of Adult



www.runforcoverrecords.com

www.selfdefensemusic.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren