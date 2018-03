Rolo Tomassi - Time Will Die And Love Will Bury It Neues Album erscheint heute auf Holy Roar Records

Nachdem Rolo Tomassi in den vergangenen Woche mit "Aftermath", "Rituals" und "Balancing The Dark" drei großartige Songs samt passenden Video veröffentlichten haben und es das Album am Mittwoch auf der Seite der britischen Zeitung The Independent im exklusiven Vorab-Stream zu hören gab, veröffentlicht das Quartett aus Nottingham heute nun sein fünftes Studioalbum "Time Will Die and Love Will Bury It“ auf Holy Roar Records in Deutschland.



Das VISIONS Magazin hat "Time Will Die..." in der aktuellen Jubiläumsausgabe zum Album der Ausgabe gekürt. Volle Punktzahl für das Mathcore-Spektakel gab es u.a. auch bei Gestromt.de und Gästeliste.de, die das Album auch gleich zum Album der Woche ernannt haben. Ende des Monats kommen Rolo Tomassi für drei Konzerte nach Europa. Gerne laden wir euch hiermit zu den anstehenden Konzerten ein.



Das Album könnt ihr hier zwecks Rezension runterladen:



DIGITALE BEMUSTERUNG:



Rolo Tomassi - Time Will Day and Love Will Bury It

Holy Roar Records / AL!VE

VÖ: 02. März 2018

Link: www.fleetunion.com/medienzugriff

Passwort: roloblades



Video - Aftermath: https://youtu.be/lSQYs8KancA

Video - Rituals: https://youtu.be/HhcF-3wBlEw

Video - Balancing The Dark: https://youtu.be/Fdyg8k5qZFM



ROLO TOMASSI w/ PALM READER - TOUR 2018:



28.03.18 - Wien - Chelsea (AT)

30.03.18 - Berlin - Musik & Frieden

31.03.18 - Hamburg - Headcrash



www.lovewillburyit.com

www.rolotomassiband.com



„Hätte ich Rolo Tomassi mit Time Will Die… neu entdeckt, könnte ich meinen restlose Begeisterung für diese unglaubliche Reise, diesen hochemotionalen und doch durchdachten Trip noch einigermaßen auf die Ersteuphorie des jahrelang erfolglos schürfenden Goldgräbers schieben. Habe ich aber nicht. Dieses Album bleibt.“ - VISIONS



„… ausufernder Wahnsinn und bezaubernde Schönheit“ - Metal Hammer



„[Rolo Tomassi] lassen einen sprachlos zurück. Komplett durch den Wind, endgültig erschöpft. Und sehr, sehr glücklich.“ - Gästeliste.de (Album der Woche)



„Das ist meterdick, versiert, vielschichtig und exakt auf den Punkt geprügelt.

In einem Wort: Genial.“ - Plattentests.de (08/10)



„… das aufregendste Hörerlebnis des jungen Jahres.“ - Gestromt (06/06)



„… das beste Album ihrer Karriere.“ - Stageload (07/08)



„Hut ab vor diesem Epos.“ - Demonic Nights (09/10)



„… der optimistische und vielschichtige Nachfolger von »Grievances« erschafft im

[Kopf des Hörers] einen apokalyptischen Film.“ - Intro

