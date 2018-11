PKEW PKEW PKEW - 65 NICKELS (Single) / Neues Video der kanadischen Punkrock zu "65 Nickels" online

28.11.18

Falls Du schon mal auf eine Show der kanadischen Punkrocker Pkew Pkew Pkew aus Toronto warst und die Band die Show gerade so nicht verpasst hat, weil sie … sagen wir mal, weil sie sich „unbeabsichtigt tagsüber auf einem Spiel der Eagles besoffen hat“, warst Du dann überhaupt auf einem richtigen Pkew Pkew Pkew Konzert? Das sind die Erfahrungen eines Schreibers, der für das Razorcake Magazin ein Konzertbericht geschrieben hat; "Pkew Pkew Pkew sind halt eben einfach nur konsequent und ihre lärmende Energie wurde von den Umständen dieser Show einfach nur noch weiter angetrieben."



"Einfach nur konsequent." Das beschreibt Pkew Pkew Pkew, die über das "Catchy-as-Hell"-Imperium regieren und ihre Herrschaft mit ihrer neuen Single "65 Nickels" weiter ausbauen, schon ziemlich treffend. Das Video zum neuen Song, in dem die beiden Gitarristen Mike Warne und Ryan McKinley die wahren Grenzen ihrer Freundschaft austesten, feierte heute Premiere bei The Alternative.



Pkew Pkew Pkew - 65 Nickels (Official Music Video)

Es gab einmal eine Zeit, in der Torontos Pkew Pkew Pkew widerspruchslos in den schmutzigen Moshpits oder bei einem Besäufnis bis zum Sonnenaufgang oder während einer Skate-Session in einem verlassenen Pool ausgiebig gefeiert haben. Aber die Zeiten haben sich geändert: mittlerweile fühlt sich der Pit mehr wie ein Training an, folgt auf jede Sauftour ein vernichtender Kater und es brechen sich andauern Leute ihre Handgelenke beim Skaten am Pool. Doch die Band - bestehend aus Mike Warne (Gitarre, Gesang), Ryan McKinley (Gitarre, Gesang), Emmett O'Reilly (Bass, Gesang) und David Laino (Schlagzeug) - lässt sich von solchen Dingen einfach nicht unterkriegen.



Erst im September veröffentlichten Pkew Pkew Pkew mit "Passed Out" einen neuen Song, um ihren Deal mit Big Scary Monsters und Dine Alone Records zu feiern. Der Song ist die perfekte Einführung in Pkew Pkew Pkew Stand 2018; fröhlich und verstörend in ihrer Abneigung gegen das Erwachsenwerden und all seinen Verantwortlichkeiten. Vollgepackt mit sich duellierenden Gitarren, dreckigen Harmonien und Warnes bitterem Realismus („… the only one torturing me is myself …“). Die Energie dieses Songs ist randvoll mit allem, was Pkew Pkew Pkew so besonders macht.



Man könnte sagen Pkew Pkew Pkew sind sowas wie das Nebenprodukt der NFL, den brutalen Wintern in Toronto, English Lit und Bands wie Dead To Me und The Lawrence Arms … und das wäre genau richtig. Man könnte sogar fast sagen, dass die Pkew Pkew Pkew von heute mehr wie eine Band klingt, die zu viel Wilco und The Hold Steady gehört hat …. und auch das würde sie mehr als treffend beschreiben.



Warne schreibt in einem ähnlichen Stil wie Craig Finn von The Hold Steady, der im Frühjahr 2017 sogar nach Toronto kam, um mit der Band an den neuen Songs zu arbeiten."Erinnert ihr euch noch daran, als ihr in der Schule eure Tests früher abgeben konntet, der Lehrer dann kurz drübergeschaut hat, ihr den Test zurückbekommen habt und anschließend noch mal "richtig abgeben" konntet? So ist das irgendwie auch bei uns." lacht Warne.



Jeder Song dieser Writing Session im Frühling 2017 schaffte es auf das kommende Album der Band, das Anfang 2019 erscheinen soll. Während sich ihr selbstbetiteltes Debüt 2016 mehr auf die Details des Punk-Rock-Lebens in den späten 20er Jahren konzentrierte, haben Pkew Pkew Pkew nun begonnen, sich tiefer mit den Ursachen auseinanderzusetzen.



"Es macht Spaß, wie ein Idiot zu leben, aber es ist wahrscheinlich auch schlecht für uns. Wir fragen uns ständig, ob wir mit der Entscheidung eine Band zu gründen unser Leben für immer ruiniert haben oder nicht.“



www.pkewx3.com

www.facebook.com/PkewX3

