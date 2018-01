Gender Roles - About Her (Single)

Im Dezember haben wir bereits angekündigt, dass Gender Roles bei Big Scary Monsters unterschrieben und mit "Plastic" einen neuen Song der Garage-Punk-Rocker veröffentlicht haben. Heute erscheint mit "About Her" ein neuer Song der Band, dessen Video gestern beim VISIONS Magazin Premiere feierte. Das Video zum neuen Song könnt ihr euch hier anschauen:



GENDER ROLES - ABOUT HER (VIDEO):

https://youtu.be/gABzXEFvrf0



Gegründet haben sich Gender Roles aus ihrer gemeinsamen Liebe für frühen britischen Math-Rock und amerikanischen Garage-Rock und schlagen seitdem immer größer werdende Wellen in der britischen DIY/Punk-Szene. Das Video zur ersten Single "Plastic" könnt ihr euch hier anschauen:



GENDER ROLES - PLASTIC (VIDEO):

https://youtu.be/6aZjXJU_oOI

