DONOTS kündigen spontanes Jubiläums-Open Air an

Die DONOTS fahren schon immer Fans von spontanen Ideen: gerade feiert die Band ihr 25-jähriges Jubiläum mit der Werkschau "Silverhochzeit", davor absolvierten sie die größten Clubshows ihrer Geschichte. Am 14.09. findet als krönender Abschluss ein kurzfristig ein Open Air statt: natürlich in Ibbenbüren!



Die DONOTS kommen zurück nach Hause! Am Samstag den 14. September 2019 veranstaltet die Band erstmals ein eigenes DONOTS OPEN AIR auf dem Gelände des JKZ Scheune in Ibbenbüren - also ganz genau dort, wo vor 25 Jahren der erste Auftritt der DONOTS stattfand. Das hat es noch nie gegeben!



IngoGuidoPurgenEikeAlex haben zudem eine Reihe befreundeter Bands eingeladen, die über den Tag verteilt auftreten werden. Einer würdigen Abschluss-Party des „DONOTS 25th Birthday Summer“ steht also nichts im Wege!



Da das wunderschöne, grüne Gelände rund um die Scheune in Ibbenbüren nur begrenzten Platz bietet, wird es nur wenige Tickets geben. Es lohnt sich also, schnell zu sein.



Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 12. Juli 2019 um 10 Uhr exklusiv im Online Shop der Band. Zudem ist sichergestellt, dass es ein wenig später noch genügend Tickets vor Ort in Ibbenbüren geben wird.



„Die Idee kam zwar - wie immer bei uns - wahnsinnig kurzfristig, aber wir freuen uns wie bolle darauf, nach 25 Jahren DONOTS ein eigenes Open Air an der Scheune Ibbenbüren auf die Beine stellen zu dürfen - zusammen mit vielen Freunden, Ehrenamtlichen und Jugendlichen aus der Scheune!

Zusammen lebenslänglich,

Eure DONOTS“



Diesen Freitag erscheint außerdem "Silverhochzeit", die große Werkschau der Band, die in 25 Songs den Werdegang der Band nachzeichnet. Gerne bemustern wir euch mit dem Album. Darauf findet sich auch die neue Single "Scheißegal".



DONOTS - "Scheißegal" (Musikvideo)

https://youtu.be/aHKPAJzK6DE

