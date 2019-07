Pressemitteilung BoxID: 759076 (Fleet Union UG (haftungsbeschränkt))

DONOTS Werkschau "Silverhochzeit" erscheint diesen Freitag, physische Bemusterung ab sofort möglich

Zu ihrem 25-jährigen Bandjubiläum veröffentlichen die DONOTS eine 25-Track starke Werkschau. "Silverhochzeit" erscheint, eine Woche später als ursprünglich geplant, an diesem Freitag, dem 12.07.2019. Gerne bemustern wir euch ab sofort mit einem physichen Exemplar des Albums!



Die 25 Tracks umfassende Sammlung vereint sämtliche Songs, die in zweieinhalb Dekaden die Weichen der Bandgeschichte gestellt haben: von den schrammeligen DIY-Anfängen wie bei "You Cannot" von 1998 zu polierten Pop-Punk wie bei "Big Mouth" von 2002, vom Stadionrock von "Calling" von 2009 bis hin zum Fast-schon-Indie mit deutschen Texten wie bei "Rauschen (Auf jeder Frequenz)" von 2018. Die Musik der DONOTS war stets im Wandel und volbrachte doch das Kunststück, ein sinnvolles Ganzes zu ergeben: heute ist das Quintett erfolgreicher denn je.



Gerne bemustern wir euch ab sofort mit der physischen oder digitalen Version von "Silverhochzeit". Meldet euch bei Interesse unter benjamin@fleetunion.com bei uns!



Physisch erscheint die Werkschau als limitierte Doppel-LP auf transparentem 180g Vinyl mit Autogrammen der gesamten Band sowie als Doppel-CD. Besteller der bereits ausverkauften Erstauflage im DONOTS-Shop erhalten kostenlos die Bonus-CD "DONOTS Demo Tapes 1994 - 1997" mit den ersten Aufnahmen der Band überhaupt. Außerdem beinhaltet das Booklet der LP/CD ausführliche Linernotes der Band zu jedem Song.



Den Abschluß von "Silverhochzeit" markiert der ganz neue Song "Scheißegal", zu dem kürzlich auch ein Musikvideo erschien. Der Song entstand als Live-Improvisation, als die Band bei einem Konzert im Bremer Aladin eine Reperaturpause überbrücken musste.



DONOTS - "Scheißegal" (Musikvideo)

https://youtu.be/aHKPAJzK6DE



Tracklist "Silverhochzeit"



01. You Cannot (1998)

02. Outshine The World (1999)

03. Whatever Happened To The 80s (2000)

04. Superhero (2000)

05. Today (2000)

06. Room With A View (2001)

07. Saccharine Smile (2002)

08. Big Mouth (2002)

09. We’re Not Gonna Take It (2002)

10. We Got The Noise (2004)

11. Good-Bye Routine (2004)

12. Break My Stride (2008)

13. Stop The Clocks (2008)

14. Calling (2009)

15. Dead Man Walking (2010)

16. Wake The Dogs (2012)

17. So Long (2012)

18. Das Neue bleibt beim Alten (2014)

19. Ich mach nicht mehr mit (2015)

20. Dann ohne mich (2015)

21. Problem kein Problem (2015)

22. Keiner kommt hier lebend raus (2017)

23. Rauschen (Auf jeder Frequenz) (2018)

24. Eine letzte letzte Runde (2018)

25. Scheißegal (2019)



Tracklist „DONOTS Demo Tapes 1994 – 1997“



01. Intro (1994)

02. Think Again (1994)

03. Auld Langsyne (1995)

04. Watching You (1995)

05. Nothing (1995)

06. Part of our Hearts (1997)

07. Randy (1997)

08. Another Song To Be Ignored (1997)

