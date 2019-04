Pressemitteilung BoxID: 748850 (Fleet Union UG (haftungsbeschränkt))

Bemusterung: neues Field Medic-Album "fade into the dawn" erscheint am Freitag

.

FIELD MEDIC - FADE INTO THE DAWN

Neues Album "fade into the dawn" im Stream. Album erscheint morgen.

Für Fans von: Pinegrove, (Sandy) Alex G, Adult Mom, Spencer Radcliffe



Download-Link: www.fleetunion.com/medienzugriff

Passwort: vokuhila



Field Medic - so der Spitzname des in Los Angeles lebenden Folk-Musikers Kevin Patrick - streamt heute exklusive sein neues Album "fade into the dawn", das morgen (19.04) auf Run For Cover Records erscheint, auf seiner Bandcamp-Seite und bietet das Album für nur $5.00 an. Hier könnt ihr das neue Album in voller Länge streamen:



Field Medic - fade into the dawn (Album-Stream):

https://fieldmedic.bandcamp.com/album/fade-into-the-dawn



Artwork, Fotos und Presseinfo:

http://bit.ly/fieldmedicde



"fade into the dawn" ist Patricks erstes richtiges Full-Length-Album für Run For Cover Records, nachdem er die von der US-Presse hoch gelobte Song-Sammlung ”songs from the sunroom” veröffentlichte, die unter anderem von BrooklynVegan, Noisey, Stereogum und vielen weiteren Magazinen gefeiert wurde. Das neue Album enthält zehn spärliche Acoustic-Songs, die mit unserer Wahrnehmung von Erfolg und unserem Selbst abrechnen, da sie den unvermeidlichen Komplikationen gegenüberstehen, die sich aus der Verwirklichung eines hart erkämpften Traums ergeben. Das aktuelle Video zu "henna tattoo" könnt ihr euch hier anschauen: https://youtu.be/2XDfSu0o5ww



Ende Februar spielte Field Medic ein paar neue Songs in den Paste Magazine Studios in New York. Die komplette Acoustic Session aus dem The Manhattan Center könnt ihr euch hier anschauen: https://youtu.be/_Hxor_dh5Xg



DIGITALE BEMUSTERUNG:



Field Medic - Fade Into The Dawn

Run For Cover Records / ADA

