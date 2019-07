Pressemitteilung BoxID: 758560 (Fleet Union UG (haftungsbeschränkt))

SYMMETRY LOVER - SYMMETRY LOVER

Neues Album beim VISIONS Magazin Stream. LP erscheint am Freitag.



Symmetry Lover aus Dortmund verbinden treibenden und melodischen Emo-Punk mit atmosphärischem Post-Hardcore und einer Stimme, die von gradlinigem Gesang in hartes Geschrei übergeht Die Band wurde 2017 gegründet und besteht aus bestehenden und ehemaligen Mitgliedern von Antenna, Meraine und Remember.



Am kommenden Freitag erscheint nun ihr selbstbetiteltes Debütalbum auf Through Love Records, I.CORRUPT.RECORDS und Trace In Maze Records Digital und als limitierte 12“ LP. Das Album könnt ihr schon heute beim VISIONS Magazin in voller Länge streamen. In die beiden Vorab-Songs "Consequences” und ”Architect” könnt ihr hier reinhören:



Consequences: https://youtu.be/n3pU9zzu1rI

Architect: https://youtu.be/cnKsb3tCYj0



Symmetry Lover - Release-Konzerte:



05.07.19 - Dortmund - Rekorder (Releaseparty) *

06.07.19 - Darmstadt - Oetinger Villa **

15.09.19 - Solingen - Waldmeister ***



* mit Wire Love & Gloom Sleeper

** mit Gouge Away & Slow Crush

*** mit Cultdreams



Symmetry Lovers eingängige Songs, die in ihrem Proberaum zusammen mit Raketenstudio Recordings aufgenommen und in der Tonmeisterei in Oldenburg verfeinert wurden, sind eine Synthese aus verschiedenen musikalischen Backgrounds. Die acht Songs haben einen rohen, aber dennoch druckvollen Sound und behandeln die täglichen Kämpfe, Beziehungen und Selbstbestimmung mit einem dunklen, aber dennoch kathartischen Ansatz. Das selbstbetitelte Debütalbum der Symmetry Lovers könnt ihr hier vorbestellen: http://smarturl.it/ucnnvk

