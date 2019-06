Pressemitteilung BoxID: 757940 (Fleet Union UG (haftungsbeschränkt))

Bemusterung: Kála - "Synthesis" EP

2013 gegründet haben sich kála innerhalb kürzester Zeit zu einer der einflussreichsten Post-Hardcore Bands Österreichs entwickelt. Nach den beiden EPs "Antithesis" und "Thesis" erscheint am 19.07. nun die abschließende EP "Synthesis". Wir möchten euch mit allen Songs bemustern.



Wie die Titel der bisherigen Veröffentlichungen leicht erkennen lassen, hatte die Band aus Innsbruck von Anfang an einen Plan: "Dem Konzept liegt die Idee der Dialektik zugrunde. Die Lehre der Gegensätze war für uns eine schöne Metapher für das, was wir inhaltlich und musikalisch erzählen möchten. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit, sondern nur eine Welt in der wir uns gemeinsam bewegen. Das Verhältnis zwischen dem "Ich" und den "Anderen" schafft unsere Wirklichkeit, und es ist an uns eine Welt zu gestalten, in der wir leben möchten."



Um diesem inhaltlichen Konzept gerecht zu werden, haben kála sich ihr eigenes Genre geschaffen: ihre Musik nennen sie selbst liebevoll "Dreamo". Was als Scherz begann - verträumter Screamo - kristallisierte sich nach und nach als eine ideale Beschreibung für die Musik der Band heraus. Brachiale Parts mit Hardcore-Shouting wechseln sich mit sphärischen Passagen und klaren Gesangen ab, aber alles ergibt zusammen ein rundes Klangbild. "Der Begriff gibt uns die Freiheit etwas Eigenes zu gestalten, das keine festgelegten Grenzen hat. 'Dreamo' ist für uns ein abstraktes, schönes Gefühl, das wir gerne an unsere HörerInnen weitergeben möchten", so die Band.



kála - "Echo" (Official Visual)

https://youtu.be/5eKCPfIve1U



kála - "Denial And Isolation" (Musikvideo)

https://youtu.be/KIz7gJAKwrc



kála - "Antidote" (Musikvideo)

https://youtu.be/HbrEEwiypkY



Seit der "Thesis" EP 2015 hat sich personell viel bei der Band getan: aus der Ursprungsbesetzung der Band sind nur noch Sänger Sebastian Platzer und Gitarrist Jakob Schuierer übrig. Mit Bassist Philipp Widner stieß ein langjähriger Freund in die Stammbesetzung, der vorher bereits bei einzelnen Konzerten der Band aushalf, den neuen Schlagzeuger Jakob Huter kennt man noch aus Schulzeiten. Die Position an der zweiten Gitarre wurde nicht neu besetzt: als alleiniger Gitarrist sorgt Jakob Schuirer nun mit einem effektgeladenen Stereo-Setup dafür, dass der Klang der Band genau so breit und drückend daherkommt wie mit zwei Gitarren.



"Synthesis" versammelt fünf Songs sowie das instrumentale Stück "Interlude". Aufgenommen wurde die EP zusammen mit Alex Adelhardt (u.a. New Native) in den Ghost City Studios in der Nähe von Nürnberg, in denen in den vergangenen Jahren zahlreiche Szene-Highlights entstanden sind. Klarer und kompakter wie hier klang die Band nie.



Die dritte EP ist gleichzeitig die erste Veröffentlichung der Band beim Liebhaberlabel Through Love Records. Das Label von Paul steht einerseits für spannenden (Post)-Hardcore, entdeckte Bands wie FJØRT oder LIRR., hat in letzter Zeit aber auch einige der besten Shoegaze-Platten der Szene veröffentlicht (u.a. Westkust, Makthaverskan). Mit ihrem "Dreamo"-Sound passen kála also perfekt zum Label. Kennengelernt haben Band und Label sich auf einer FJØRT-Tour vor vielen Jahren, man blieb stets im Kontakt und fand jetzt endlich zueinander - gemeinsame Sache zu machen, hat nur Sinn gemacht.



Der Opener "Antidote" kann als Zusammenfassung des gesamten EP-Zyklus angesehen werden: "There is a thesis and its counterpart, it's you and me and it's the only thing we got." Der Song ist eine Hymne an das Wachstum und macht Mut zur Veränderung. Heilungsprozesse sind vielschichtig und funktionieren für jeden Menschen anders, das verbindende Element bleibt aber immer die Auseindersetzung zwischen dem "Innen" und dem "Außen". Die zweite Single "Denial and Isolation" ist ein Song über das Scheitern. Es ist der Soundtrack für das ernüchternde Gefühl, an einem Bild gemalt zu haben, welches außerhalb der Grenzen des Kopfes nicht bestehen kann. Bevor es zum Wachstum kommt, stehen oft unerfüllte Erwartungen, Sehnsüchte und Schmerz im Weg, ein Gefühl, dass kála mit einem fast schon hypnotischen Beat vertonen, der immer weiter nach vorne will, bis er aus der Haut fährt. Am Ende der EP steht mit "Prologue" die Erkenntnis, dass der Konflikt endlos ist: "Repeat the habit, let's get hurt".

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (