gymsound.de präsentiert das neue Update für den Kursraumplayer

In regelmäßigen Abständen werden neue Sessions (Musik) und virtuelle Kurse von gymsound.de mit Top-Presentern produziert. Auf die Balance zwischen Musik, Sprache und Bewegung wird bei der Produktion der Session höchster Wert gelegt.



Dank des neuen Updates können Kunden von gymsound.de ihre umfangreiche Musik und Videoauswahl erweitern. Mit dem aktuellen Update sind neue virtuelle Kurse bei Cycling und Trampolin verfügbar.



Weiterhin bietet gymsound.de auch Sessions für den Kursraumplayer an



In den Sessions können die Traines eines Fitess-Studios ihre eigenen Choreographien zu einer ganzen Kursstunde ausarbeiten.



Die Sessions werden von bekannten Sporttrainern wie zum Beispiel Franco Ferraro, oder Claudia Berger zusammengestellt, die jahrelange Erfahrungen in der Fitness- und Gesundheitsbranche vorweisen können. So fällt es den Kurs-Trainern leicht, auch in kürzester Zeit den perfekten Kurs zusammenzustellen.



Mehr als 70 fertig-gemixten Kurse, die nach Dauer, Genre und Presenter geordnet sind, stehen den Fitness-Studios zur Verfügung.



Bei dem aktuellen Update sind neue Sessions von Claudia Berger, Ekatharina Schempp und Franco Ferraro dabei. Folgende Beispiele stehen für besonders motivierende Sessions:



Die Session 0065 - oftenandforever von Ekatharina Schempp hat 130 BPM und begleitet Ihre Mitglieder 60 Minuten lang bei Training. Diese Session ist der optimale Trainingsbegleiter für einen Body Styling-Kurs, Bauch intensiv-Kurs, Six Pack Attack-Kurs oder auch Bauch-Beine-Po-Kurs. Die Session besteht überwiegend aus Pop-Songs und verleiht die optimale Trainingsstimmung.



Die 30 minütige Session 0068 – onmyway von Claudia Berger hat 110 BPM. Mit einer ruhigen Melodie und leichten Rhythmen ist die Session beispielsweise ideal für die Kurse Pilates, Stepaerobic, Bauch-Beine-Po oder Body Fit geeignet.



Die neue 60 minütige Session von Franko Ferraro heißt 0073 – playground. Die Session ist optimal für einen Cycling- oder Spinning-Kurs aufgebaut. Der Rhythmus, die Melodie und der Sound dieser Session sorgen für mehr Power & Motivation im Kurs. Energiegeladene Titel aus Trance, House und World Music liefern die optimale Mischung für ein perfektes Workout.

