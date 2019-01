GEMA-freie Musik für Fitness-Studios: Schon mehr als 1.000 Studios nutzen gymsound.de

28.01.19

Ein Work-out im Fitness-Studio ohne Musik? Undenkbar, denn die richtige Musik motiviert beim Training ungemein, unterstützt die Entspannung im Wellness-Bereich und macht das Fitness-Center insgesamt zu einem Wohlfühlort. Insofern ist die Musikauswahl auch ein Aushängeschild für das Studio und trägt entscheidend zur Kundenzufriedenheit bei. Der Esslinger Fitness-Experte Fitness mit Erfolg und das Hamburger Musikunternehmen Epidemic Sound haben sich im Sommer 2016 zusammengeschlossen und ein perfekt auf die Branche ausgerichtetes Angebot entwickelt: gymsound.de.







gymsound.de bietet GEMA-freie Musik für Fitness-Studios, ohne Werbeunterbrechungen, passgenau auf die unterschiedlichen Anforderungen in den Studios zugeschnitten. In den letzten Jahren wurde das Angebot konsequent weiterentwickelt: Zusätzlich zur reinen Hintergrundbeschallung wurden Musik-Kanäle für viele andere Bereiche kreiert, die in immer mehr Studios zum Einsatz kommen. So sind neben Compilations für die Trainingsflächen auch Chill-Out-Kanäle für den Wellness-Bereich bei den Kunden sehr beliebt. Die Zusammenstellung der Playlists aus dem Angebot von Epidemic Sound erfolgt durch einen erfahrenen Musikredakteur nach demografischen Gesichtspunkten.



Mittlerweile nutzen mehr als 1.000 Clubs in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden gymsound.de. Im Oktober 2018 hat gymsound.de mit dem fit+ Studio in Ichenhausen seinen tausendsten Kunden begrüßt. Die Betreiber Thomas Wehner und Melanie Demirkol setzen die Musik von gymsound.de unter anderem als Hintergrundbeschallung in ihrem Studio ein – das bietet ihnen neben perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmter und hochwertiger Musik zusätzlich den Vorteil, dass sie die hohen GEMA-Gebühren einsparen können. Zusätzlich nutzen die beiden auch den Kursraumplayer, den gymsound.de anbietet. Bei diesem Angebot stellt gymsound.de fertig gemixte Sessions für den Kursbereich und sogar komplette virtuelle Fitness-Kurse zur Verfügung. Die Nutzung ist denkbar einfach: Man schließt den Player einfach an einen Beamer oder Fernseher an und wählt aus einer Vielzahl von Kursen das gewünschte Programm, natürlich GEMA-frei. So kann der Club eine größere Anzahl von verschiedenen Fitnesskursen anbieten und Kurse können auch bei Trainerausfall stattfinden.



Gymsound.de kann in jedem Fitness-Studio genutzt werden, unabhängig von der Größe, dem Kursangebot oder der Altersstruktur der Mitglieder, denn das Angebot ist so aufgebaut, dass jeder Bedarf abgedeckt wird. Für die Hintergrundbeschallung stehen dem Studiobetreiber sieben verschiedene Kanäle mit unterschiedlichen Stilrichtungen zur Verfügung, insgesamt gibt es mehr als 30.000 Titel. Die Musik ist abwechslungsreich, modern und es gibt keine Werbeunterbrechungen. Zum Abspielen der Titel ist keine Internetverbindung notwendig, lediglich für die regelmäßig verfügbaren Musikupdates muss der Player online sein. gymsound.de bietet seinen Kunden Rechtssicherheit durch eine Freistellungserklärung für die GEMA, SUISA oder AKM und die Möglichkeit, das Angebot 30 Tage kostenlos und unverbindlich zu testen.



Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die verschiedenen Paketangebote und Kosten gibt es unter www.gymsound.de.



Über Epidemic Sound



Epidemic Sound ist ein weltweit agierendes Musikunternehmen, das seinen Hauptsitz in Schweden hat. Für eine große Bandbreite von „Storytellern“ ist Epidemic Sound die „Nummer Eins“ unter den Musikanbietern. Berühmte YouTuber, hoch angesehene Filmproduzenten und -regisseure, Rundfunkanstalten sowie bekannte Marken nutzen Musik von Epidemic Sound. Die Tracks werden von talentierten, unabhängigen, schwedischen Musikern komponiert, die sich zunehmend eine Fangemeinde aufbauen und als Künstler bekannt werden.



Gegründet wurde das Unternehmen 2009 von fünf schwedischen Unternehmern, deren Mission es bis heute ist, Musik ohne Einschränkungen anzubieten. Heute betreibt Epidemic Sound Niederlassungen in sechs Städten: Stockholm, Amsterdam, Hamburg, Madrid, New York City und Los Angeles.



https://www.epidemicsound.com

