Urban Sports Club expandiert nach Brüssel: Europas führende Sport- und Fitness-Flatrate baut in Belgien weiteren Standort auf

Brüssel ist das Herz Europas – und ab sofort auch für Urban Sports Club ein zusätzliches und zentrales Standbein, mit dem das Berliner Unternehmen einen weiteren Meilenstein setzt. Seit dem 15. Oktober ist die App für alle Brüsselerinnen und Brüsseler verfügbar, nun ist der Standort auch für die Mitglieder in den anderen Ländern sichtbar, in denen Urban Sports Club präsent ist. Belgien ist bereits das fünfte Land, in welchem sich das Unternehmen im letzten Jahr platziert hat. Neben Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal ist es das insgesamt sechste Land, in denen Mitglieder mit der Urban Sports Club-App und europaweit mit der gleichen Mitgliedschaft einchecken können.



Wegen seiner geografischen Nähe wird der neue Standort zur Zeit noch von Frankreich aus geleitet. Das soll sich jedoch in naher Zukunft ändern. Bald soll es auch in Belgien Urban Sports Club-Mitarbeiter geben, die mitunter als Ansprechpartner für die bislang ca. 60 Partnerstudios fungieren werden. Auch diese Zahl soll in kurzer Zeit weiter steigen. Insgesamt führt das Unternehmen mit über 7000 Partnerstandorten den europäischen Markt an. Belgien ist das erste Land, in das Urban Sports Club organisch expandiert und nicht durch den Zusammenschluss mit einem Wettbewerber. Dass Brüssel nun auch mit von der Partie ist, freut besonders Co-Gründer und CEO Moritz Kreppel:



“Brüssel ist nicht nur das politische Zentrum Europas, sondern durch seine geografische Lage im Herzen des Kontinents auch ein optimaler Standort für Urban Sports Club. Als führende Sport- und Fitness-Flatrate im europäischen Raum verfolgen wir eine klare europäische Vision. Daher war die Expansion nach Belgien nur eine Frage der Zeit und wir freuen uns riesig, dass dieser Zeitpunkt endlich gekommen ist.”



Besonders interessant ist der Standort sicherlich für die vielen Expats und Pendler, die in Brüssel leben und arbeiten, aber auch für die vielen Reisenden, die Brüssel besuchen. Ganz im Sinne des holistischen Ansatzes des Unternehmens reicht das Angebot von Boxen über Pilates oder Yoga bis hin zu EMS. Auch diverse Fitnessmöglichkeiten stehen den Mitgliedern zur Verfügung: Ob Klassisch, CrossFit oder Frauenfitness – die Auswahl lässt keine Wünsche offen.

