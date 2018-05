So erreicht der heimliche WM-Star Topform

Pünktlich zum Anpfiff ist er in Hochform: robust, ausdauernd, schnell. Innenverteidiger? Mittelfeldmotor? Flügelflitzer? Fast! Gemeint ist der Rasen. Da ran hängt die Spielkultur. Ist er außer Form, rollt der Ball nicht wie er soll. Gartenexperte Fiskars verrät sieben Greenkeeper-Tricks, mit denen Hobbygärtner den Rasen im eigenen Garten auf Erfolg trimmen.



Trick 1: Kurz halten



Flach spielen, hoch gewinnen, lautet eine Fußballweisheit. Damit der Ball läuft, sollte der Rasen möglichst kurz sein. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) fordert eine Mindestlänge von 25 Millimetern für Profirasen. Weniger geht dem Grün an die Substanz. Für Hobbygärtner lautet d er Richtwert: 35 Millimeter. Denn für einen gepflegten Halbzeitkick mit Fr eunden reicht das locker.



Trick 2: (Um)mähen erlaubt



Anders als für Verteidiger gilt für Greenkeeper: (um)mähen erlaubt. Während der Hauptwuchszeit im Frühsommer kürzen sie das Grün drei- bis viermal wöchentlich. Im Garten genügt auch zweimal Mähen pro Woche. Manche Greenkeeper schwören dabei auf Spindelmäher. Vorteile: Scharfe Klinge und sauberer Schnitt schonen die Halme. Und damit an den Rändern kein Wildwuchs entsteht, Rasenkantenschere verwenden.



Trick 3: Wasser marsch



Ein nasser Rasen macht den Ball schnell. Deshalb wässern viele Greenkeeper mehrmals täglich – auch vor dem Spiel. Zu Hause reicht auch weniger Wasser. Spätestens aber wenn sich die Halme bläulich färben, lautet die Devise, Wasser marsch. Denn dann droht das Grün auszutrocknen. Gut zu wissen: Ältere Rasenflächen wurzeln tiefer und vertragen Trockenheit besser. Außerdem beeinflusst die Bodenbeschaffenheit, wie schnell das Wasser versickert. In sandigem Untergrund schneller als beispielsweise in Ton.



Trick 4: Kein Moos ansetzen



Ein guter Spieler ist immer in Bewegung. Ein guter Rasen sollte regelmäßig bewegt werden. Heißt im Fachjargon: vertikutieren. Mit einem Rechen oder Grubber entfer nen Greenkeeper tote Halme, Mährückstände und Moos. So bildet sich weder Staunä sse noch Schimmel – die Feinde jedes Rasens – und die Wurzeln können durchatmen.



Trick 5: Legales Doping



Wachstumsfördernde Substanzen sind für Spieler ein absolutes No-Go, für den Ra sen aber essenziell. Es gilt die Faustregel: Während der Wachstumsperiode von April bis Oktober alle anderthalb bis zwei Monate düngen. So bekommt das Grün alle Nährstoffe, die es braucht, um zu glänzen. Den Dünger nur auf tr ockenen Rasen streuen und anschließend wässern. Sonst entstehen unschöne Brandstellen.



Trick 6: Gegenspieler ausstechen



Im Fußballstadion gleicht der Rasen einem Teppich. Im heimischen Garten hat das Grün häufiger mal bunte Punkte. Unerlaubt haben sich Unkräuter br eit gemacht. Optisch abwechslungsreich, aber schlecht fürs Kurzpassspiel. Also: Unkrautstecher schnappe n, Gegenspieler ausstechen und sich über die Zwischenführung freuen. Denn Unkraut vergeht nicht.



Trick 7: Frischen Wind reinbringen



Der Joker des Greenkeepers ist die Rasengabel. Mit ihr sticht er kleine Löcher in den Boden. So kann, besonders auf lehmigem Untergrund, Wasser schneller einsickern. Außerdem gelangt so mehr Sauerstoff an die Graswurzeln. Und der wirkt als natürliche r Wachstumsturbo.

Fiskars Corporation

WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT - Produkte von Fiskars stehen seit Jahrhunderten für Funktionalität und Qualität.



Fiskars wurde 1649 als Eisenhütte in einem kleinen finnischen Dorf gegründet und ist heute ein führender Anbieter von Konsumgütern mit weltweit anerkannten Marken wie Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood und Waterford. Mit seinen Design-Klassikern, seinen innovativen Garten- und Küchengeräten sowie mit zahlreichen Werkzeugen und Utensilien, die für die tägliche Arbeit konzipiert sind, möchte Fiskars das Leben der Menschen im Haus, Garten und bei Outdooraktivitäten bereichern.



Fiskars Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich und das Unternehmen beschäftigt etwa 9.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Fiskars ist an der NASDAQ OMX Helsinki gelistet.

