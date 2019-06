Pressemitteilung BoxID: 755240 (fischerAppelt relations GmbH)

fischerAppelt realisiert Silatech Showevent in Genf

Mit einer mitreißenden Show unterstützte fischerAppelt, live marketing die Präsentation der internationalen NGO Silatech in Genf. Content-Entwicklung und Projektmanagement erfolgten bei fischerAppelt, Qatar, für die Realisierung in der Schweiz leistete das Team von fischerAppelt, live marketing aus Köln tatkräftige Unterstützung.



Silatech ist eine internationale NGO, die von Her Highness Sheikha Moza bint Nasser – Ehefrau des ehemaligen Staatsoberhaupt von Qatar – gegründet wurde. Die Organisation setzt sich für die Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit in der ganzen Welt ein. Zum Anlass ihres zehnjährigen Bestehens und zur Ankündigung der ehrgeizigen Zielsetzung, bis 2022 fünf Millionen junge Menschen aus der Arbeitslosigkeit zu holen, veranstaltete Silatech einen Showevent in Genf. fischerAppelt, live marketing zeichnete als Agentur für das Konzept und die Realisierung der Veranstaltung verantwortlich, die mehr als 300 Delegierte über Silatech informierte und für die künftige Zusammenarbeit inspirierte.



Kreiert werden sollte eine Announcement Show mit Keynote-Speeches und Panel-Discussions. Das erklärte Ziel der Veranstaltung bestand darin, der internationalen Gemeinschaft die Rolle von Silatech vorzustellen und das Interesse von potentiellen und bereits bestehenden Partnern wie UN oder EU an der Arbeit der Organisation zu wecken. Die von fischerAppelt, live marketing erarbeitete Konzeptidee fokussierte sich auf die globale Vernetzung – sowohl zwischen jungen Menschen und potentiellen Arbeitgeber als auch zwischen Organisationen aus Politik, Privatwirtschaft und NGOs. Damit sollte der Anstoß gegeben werden, künftig gemeinsam an der Idee zu arbeiten. Die Umsetzung dafür erfolgte vornehmlich mit visuellen Medien, das Ziel manifestierte sich im Claim „Empowering Youth, Transforming Societies“.



fischerAppelt, live marketing verantwortete bei dem Projekt das Kreativkonzept und alle Artworks/Designs inklusive des Spatial Designs. Auch die Auswahl der Keynote Speaker, das Content- und Programm-Management sowie alle begleitenden PR-Maßnahmen organisierte die Kölner Agentur. Die weiteren Aufgaben beinhalteten das Delegate Management, Einladungsmanagement, Transport und Accommodation, Show-Development, Motion Designs, Filme und Animationen, Lichtdesign und Show Steering. Ein Highlight war die Konzeption und der Bau einer über 500 Quadratmeter großen Ausstellung mit verschiedenen Multimedia-Anwendungen.



Im Kongresszentrum CICG Geneva startete die Show zunächst mit einem Empfang und der Eröffnungsrede von Her Highness Sheikha Moza bint Nasser, die auch den Announcement Moment beinhaltete. Im weiteren Programm gab es eine Keynote vom somalischen Premierminister, das Video „Beneficiary Story“, Keynotes von Chris Gardener und Michelle Bachelet, den Film „Case Study Yemen“ sowie eine Panel-Diskussion mit Filipe Grandi, Karim Sy, Chaker Khazaal, Jayathma Wickramanayake und Her Highness Sheikha Moza bint Nasser.



Im Bereich Eventlogistik realisierte das Team von fischerAppelt, live marketing die Ausstellung und den Bühnenbau inklusive LED-Screens und setzte dafür hochwertiges Equipment inklusive Sound-Showers ein. Boris Hirschmüller, General Manager von fischerAppelt, Qatar: „Nach einer intensiven Vorbereitungsphase in Qatar, in der wir als Full-Service-Agentur sowohl unsere Event- als auch unsere Content-Expertise unter Beweis stellten, haben wir mit der gelungenen Umsetzung in der Schweiz das in uns gesetzte Vertrauen des Kunden vor Ort rechtfertigen können.



„Wir sind stolz auf unser internationales Team“, meint dazu Dino Büscher, Geschäftsführer bei fischerAppelt, live marketing. „Einmal mehr konnten wir unsere Qualitäten sowohl bei der Content-Erstellung als auch der nachhaltigen Inszenierung belegen. Und das gilt nicht nur für unsere Standorte in Deutschland, Doha und New York, sondern auch für alle anderen Projekte rund um den Globus.“

