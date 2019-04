Pressemitteilung BoxID: 746177 (fischerAppelt AG)

Mitarbeiter-Event zur 350 Jahre-Feier von Merck erneut ausgezeichnet

Die in diesem Jahr bereits zum 9. Mal verliehenen eventex Awards zeichnen Projekte für ihre Kreativität, Innovation und Effektivität aus. In über 80 Kategorien wurden 353 Projekte aus 24 Ländern eingereicht. Eine weitere Besonderheit: Die Verleihung fand ausschließlich online statt und wurde am 26. März live über Facebook und Youtube gestreamt, so dass Teilnehmer aus aller Welt an der Show teilhaben konnten.



fischerAppelt, live marketing konnte bei den diesjährigen Awards mit dem Merck Event gleich vier Auszeichnungen gewinnen. Überzeugt wurde die Jury insbesondere durch den technisch hoch anspruchsvollen globalen Livestream zwischen zwölf unterschiedlichen Merck-Standorten. Das dadurch geschaffene Gemeinschaftserlebnis machten die Jubiläumsfeierlichkeiten zu einem einmaligen Format, bei dem die Mitarbeiter im Mittelpunkt standen.



Ausgezeichnet wurde fischerAppelt, live marketing mit dem Global Employee Event in den Kategorien:





Best Production Agency 1. Platz

Best Unususal Venue 1. Platz

Best Team Building 2. Platz

Best European Event 2. Platz



