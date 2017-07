FIRST INVESTMENT PARTNERS gewinnt THE SILVERFERN GROUP als strategischen Kunden und Partner

Im Februar 2017 gab die FIRST INVESTMENT PARTNERS in München die Aufnahme ihres Geschäftsbetriebes bekannt. Nun vermeldet der regulierte Placement Agent die Zusammenarbeit mit der THE SILVERFERN GROUP, ein globaler Multi-Asset Manager mit Sitz in New York.



FIRST INVESTMENT PARTNERS hat einen erfolgreichen Start als professioneller Brückenbauer zwischen institutionellen Investoren und Initiatoren im institutionellen Asset Management gefunden und konnte von Beginn des Geschäftsbetriebes an die geplante Fokussierung auf Real Assets und außergewöhnliche liquide Investmentstrategien umsetzen.



Jetzt gibt das Unternehmen eine erste strategische Zusammenarbeit bekannt.



FIRST INVESTMENT PARTNERS darf in Deutschland und Europa das Fundraising der von Reeta und Clive Holmes gegründeten globalen Investmentfirma "THE SILVERFERN GROUP" übernehmen.



In den letzten 15 Jahren hat SILVERFERN einen der erfolgreichsten und einzig wirklich globalen Middle Market Investment Manager für Institutionelle und sehr große Familien (mehr als 65 Milliardärsfamilien in 23 Ländern) aufgebaut. Mit über 20 Transaktionen in unterschiedlichen Ländern, Branchen und Phasen des Investmentzyklus und mit 8 vollständigen Exits und 6 teilweisen Exits hat sich THE SILVERFERN GROUP zu einem relevanten Akteur in diesem Segment entwickelt. Diese global einzigartige Plattform entwickelt sich weiter.



Zusätzlich zu Private Equity und Real Estate wird bald auch Private Debt als Asset Klasse angeboten.



Neben den ganz großen Family Offices öffnet sich THE SILVERFERN GROUP auch gezielt ausgewählten institutionellen Investoren und deren lokalen Dienstleistern. Für diese Ausweitung der Aktivitäten und die Adressierung institutioneller Investoren in Europa hat sich SILVERFERN für die Zusammenarbeit mit FIRST INVESTMENT PARTNERS entschieden.



"Wir freuen uns, mit diesem außergewöhnlichen und professionellen Partner institutionellen Investoren eine breite Palette von global diversifizierten Investitionsmöglichkeiten bieten zu können" kommentiert Hans-Jürgen Dannheisig, der gemeinsam mit Thomas Uhlmann die Geschäfte von FIRST INVESTMENT PARTNERS führt. "Für viele Investoren ist das Angebot von SILVERFERN eine echte Stildiversifizierung, die traditionelle Stilrichtungen komplementär ergänzt und durch außergewöhnliche Performance besticht" ergänzt Thomas Uhlmann.



Zusätzliche Informationen zu SILVERFERN finden Sie unter www.silfern.com



Das besondere Interesse der Investoren an einem Dienstleister mit großer Kraft als Initiator von lukrativen Private Market Investments spiegelt sich in der in Kürze startenden – bereits vierten – Roadshow von FIRST INVESTMENT PARTNERS mit dem Management von SILVERFERN in der DACH-Region wider.



FIRST INVESTMENT PARTNERS baut derweil das Angebot durch weitere Partnerschaften und Mandate im Bereich Real Assets weiter aus.

First Investment Partners

Die FIRST INVESTMENT PARTNERS GMBH ist eine Gesellschaft Deutschen Rechts mit Sitz in München und ist im Handelsregister München unter der Nummer HRB 217961 eingetragen. Die FIRST INVESTMENT PARTNERS GMBH hat am 24.02.2017 den Geschäftsbetrieb aufgenommen. Es handelt sich um ein unabhängiges und unternehmergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 32 Abs. 1 KWG und verfügt über die Erlaubnis für Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) und Anlagevermittlung (§ 1Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG). Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24-28, D - 60439 Frankfurt.





