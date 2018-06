Zurück zu den Wurzeln

Klein, fein, exquisit: Die Finest Hotel Collection bei Frankfurt, eine der führenden Verkaufs- und Marketingrepräsentanzen im deutschsprachigen Markt, stellt die Weichen neu und widmet sich ganz der individuellen Beratung von Einzelhotels, kleineren Hotelgruppen und Boutique DMC’s. Inhaber und Geschäftsführer Rolf G. Hinze verstärkt in seiner Firmenstrategie die persönliche und individuelle Betreuung der Finest Partner und intensiviert die nachhaltige Kontaktpflege von Veranstalter- und Reisebüropartner sowie Fluggesellschaften und Fremdenverkehrsämtern. Die ausgewogene Zusammensetzung aus Fünf-Sterne-Luxus-Pur und Vier-Sterne-Premium-Plus-Resorts in Thailand, Indien, Oman und auf den Malediven sowie die beiden Destination Management Companies (DMC‘s) mit Schwerpunkt auf Südostasien und den Nahen Osten schaffen ein exklusives und allumfassendes Portfolio für Reiseveranstalter und Reisebüropartner. Von A wie Abenteuer und Anmut über Balance, Health und Spa Cuisine bis hin zu Z wie Zeltresort - das Angebot verspricht außergewöhnliche Erlebnisse. Nach einer Strategieänderung der Minor Hotel Group mit den Hotelmarken Anantara, AVANI, Tivoli, Elewana Collection und Oaks Hotels wurde die achtjährige Partnerschaft Anfang Juni beendet. Weitere Informationen finden sich unter www.finesthotelcollection.de.



Seit über drei Jahren betreut die Finest Hotel Collection für den Leisure-Bereich die asiatische DMC, Destination Asia, mit elf Büros in elf südostasiatischen Ländern. Dazu gehören Thailand, Vietnam, China, Japan, Hong Kong, Indonesien, Singapur, Kambodscha, Malaysia, Burma und Laos. 2017 kam das Zeltresort Dunes by Al Nahda im Oman rund 50 Kilometer von Muscat entfernt dazu. Hier verwöhnen 30 großzügig geschnittene, feststehende Zelte, ein großer Outdoor-Swimmingpool, ein Restaurant im Freien und das Sand Spa.



Auch das einzigartige Wellness- und Health-Destination-Spa Atmantan Wellness Resort bei Pune in Indien mit 73 Zimmern und Villen vertraut auf den Service der Finest Hotel Collection. Ganz neu ist das komfortable The Passage Samui Villa & Resort am Laem Yai Beach auf Koh Samui mit direkter Strandlage und nur 50 Zimmern und Villen. Ein kleines Hideaway für Ruhesuchende und Genießer. Weiterhin zählt nun auch Desert Adventures DMC, der Spezialist für den Nahen Osten mit VAE, Oman und Jordanien, zum Portfolio. Ab sofort zeichnet Finest Hotel Collection zudem als erster Ansprechpartner für das luxuriöse Lifestyle-Resort W Maldives im Nord Ari Atoll verantwortlich. Es verfügt über 77 Escapes und befindet sich nur 25 Flugminuten von Male entfernt mit einem der besten Hausriffe auf den Malediven.



Alle Verkaufs- und Marketingaktivitäten des individuellen Portfolios werden von Rolf G. Hinze und Gitte Hinze in den Märkten Deutschland, deutschsprachige Schweiz und Österreich durchgeführt. Weitere spannende Projekte sind bereits in Planung.

