Traumurlaub mit den besten Freunden

Ab in die Sonne mit der ganzen Clique: Einen Urlaub gemeinsam mit guten Freunden zu verbringen, verbindet und schafft Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Genügend Platz für die ganze Clique bieten Ferienhäuser. Fernab von überfüllten Hotels können Urlauber am eigenen Pool Sonne tanken und entspannte Sommertage in bester Gesellschaft genießen. fincallorca, der führende Vermittler von Fincas auf Mallorca, hat sich nach den schönsten Ferienhäusern für einen Sommerurlaub mit Freunden am Meer umgesehen.



Finca-Urlaub mit Freunden auf Mallorca, Spanien



Wer mit seinen besten Freunden Urlaub auf Mallorca plant, ist mit einer typischen Finca gut beraten. Über 1.200 Fincas stehen bei fincallorca zur Auswahl, viele sind für Freundesgruppen geeignet wie zum Beispiel die schöne Finca „Son Delabau Gran". Die Unterkunft bietet mit drei Schlafzimmern Platz für bis zu sechs Personen. Am Pool genießen Freunde den Sommer, auch bis zum Strand S’Arenal ist es nicht weit. Abends wird der Grill angeschmissen und von der Dachterrasse aus kann man bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang anschauen. Buchbar ist die mallorquinische Finca über fincallorca.de.



Pool und Nightlife auf Ibiza, Spanien



Rund 15 Kilometer vom Ferienort San Antonio entfernt wartet die moderne Villa Sun & Sunsets auf seine Gäste. Für einen erholsamen Sommerurlaub mit Freunden scheint die Unterkunft mit vier Schlafzimmern und großer Terrasse auf Ibiza geradezu geschaffen. Innerhalb von einer Viertelstunde zu Fuß erreichen Urlauber den wunderschönen Sandstrand Cala Conta als Abwechslung zum Pool. Abends bietet San Antonio ein spannendes Nightlife und der Sunset Strip ist der ideale Ort, um Cocktails zu schlürfen und den Sonnenuntergang zu genießen. Buchbar ist das Ferienhaus über booking.com.



Frühstück mit Meerblick auf Teneriffa, Spanien



Mit sonnigen Temperaturen das ganze Jahr über ist die kanarische Insel Teneriffa ein gutes Ziel für Urlaub mit Freunden. Als Übernachtung bietet sich das große Ferienhaus nahe der spanischen Stadt Puerto de la Cruz an. Mit Platz für bis zu sechs Personen, Zugang zum Pool und einer Terrasse mit tollem Blick auf das Meer eignet sich das moderne und luxuriöse Domizil für einen sonnigen Urlaub mit Freunden. Die Unterkunft ist buchbar über wimdu.de.



Meer und Berge auf Korsika, Frankreich



Die wunderschöne Insel Korsika ist perfekt für einen unvergesslichen Sommerurlaub mit Freunden geeignet. Ob Baden, Wandern oder durch die hübschen Orte bummeln – die französische Insel ist so abwechslungsreich, dass jeder auf seine Kosten kommt. Das Ferienhaus Casa Turrigiani bietet Platz für sechs Freunde. Für eine kleine Abkühlung an heißen Sommertagen sorgt der Außenpool. Innerhalb von drei Minuten erreichen Urlauber auch den Sandstrand und in der nahegelegenen Ortschaft Sagone finden sich die nächsten Einkaufsmöglichkeiten. Buchbar ist das Ferienhaus über booking.com.



Urlaub in einem typisch toskanischen Landhaus, Italien



Wer seinen Urlaub mit Freunden in der Toskana verbringen möchte, sollte sich ein typisch toskanisches Bauernhaus buchen. Die Villa Sara nahe des Ortes Lucignano ist so eines. Das Landhaus mit drei Schlafzimmern bietet einen beheizten Pool und eine große Terrasse mit einem schönen Blick auf die unberührte Natur. Der große Garten lädt Freunde zu einem ausgelassenen Grillabend ein und wenn die Nacht zum Tag wird, wird sich kein Nachbar stören. Die Villa ist buchbar über casamundo.de.



Dolce Vita auf Sizilien, Italien



Die Superior Villa liegt majestätisch in der Stadt Viagrande. Die Villa ist im typisch sizilianischen Stil eingerichtet und bietet Platz für bis zu acht Personen. Die Gartenlandschaft ist weitläufig und mit einem großen Pool eine schöne Oase der Ruhe. In den Abendstunden genießen Freunde gemeinsame Stunden auf der Terrasse und lassen einen erholsamen Sommertag ausklingen. Die Villa ist buchbar über tripping.com.



Gemeinsam Sonne tanken auf Sardinien, Italien



Die Villa Splendida thront auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Ostküste von Sardinien und wirkt wie eine private Parkanlage. Ein Wasserkanal teilt die Fläche und mündet in einen großen Pool. Der Zugang zum Küstenabschnitt Costa Rei ist nur 350 Meter vom Anwesen entfernt und bietet traumhafte Sonnenuntergänge. Die Villa ist für bis zu sechs Personen über sardinienhaus.com buchbar. Hier können Freunde gemeinsam Sonne tanken und laue Sommerabende unter freiem Sternenhimmel genießen.



Moderner Lifestyle auf Gozo, Malta



Die moderne Privat-Wohnung The Four Seasons Penthouse auf Gozo, eine der Inseln der Republik Malta, versetzt Urlauber nicht nur durch die luxuriöse Einrichtung ins Staunen, besonders die Aussicht vom Pool verschlägt jedem den Atem. Von der Terrasse aus haben Gäste einen Blick auf das Weltkulturerbe Dwejra-Bucht. Auch sonst können Urlauber auf der Insel, die nur drei Flugstunden von Deutschland entfernt ist, viel unternehmen. Bis zu sechs Personen können sich in diesem luxuriösen Penthouse erholen, buchbar auf airbnb.de.



Inselleben auf Brač, Kroatien



Kroatien ist mit seinen vielen Küstenkilometern und unzähligen Inseln ein wahres Paradies für einen Urlaub mit Freunden. Das Orchard House liegt im nordwestlichen Teil der malerischen Insel Brač, etwa 1,5 Kilometer von der kleinen Gemeinde Sutivan entfernt. Von der Unterkunft im Ranch-Stil genießen Gäste einen atemberaubenden Blick auf das kristallklare Meer. Das Highlight der Unterkunft: der Pool hat nicht nur eine, sondern drei Ebenen. Ein Jaccuzi fließt in den Pool und von dort aus gelangt das Wasser in den Infinity-Pool. Das Domizil bietet Platz für bis zu acht Personen und ist buchbar auf fewo-direkt.de.



Mit allen Freunden nach Kreta, Griechenland



Zu Füßen der Villa Serenity liegt das Ägäische Meer und verbreitet damit das optimale Sommerfeeling für einen Urlaub mit Freunden. Etwas außerhalb der Stadt Gerani im Nordwesten von Kreta bietet die Unterkunft Ruhe und viel Freiraum. In 15 Kilometern Entfernung liegt die venezianische Hafenstadt Chania. Der private Pool und der große Außenbereich schaffen die passende Location für lange Barbecue-Abende unter freiem Himmel. Mit sechs Schlafzimmern und drei Badezimmern bietet die Villa auch für größere Freundeskreise Platz. Buchbar über fewo-direkt.de.

Fincallorca GmbH

Mit rund 1.200 Objekten ist fincallorca (fincallorca.de) der Marktführer bei der Vermittlung von Fincas und Ferienhäusern auf Mallorca. Im Jahr 2006 gegründet, hat sich das Unternehmen mit seinem ausgesuchten Sortiment an hochwertigen Häusern und einem individuellen Beratungsservice in der Touristik-Industrie etabliert. Sämtliche Gästebetten sind offiziell lizensiert. Kunden von fincallorca profitieren vom engen Kontakt des Unternehmens zu den angebotenen Objekten. Pro Jahr verbringen insgesamt rund 70.000 Personen ihren Urlaub mit fincallorca - Tendenz steigend. Das Unternehmen verfügt über die renommierte TÜV Süd Safer-Shopping Zertifizierung und ist Mitglied im DRV - dem Deutschen ReiseVerband.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren