Die Top Ten der Spezialreiseveranstalter: Individueller Traumurlaub vom Experten

Expertenwissen macht den Unterschied: Immer öfter sind Reisende auf der Suche nach Ferien, die nicht einfach aus dem Katalog stammen. Die Urlaubsreise soll alle Anforderungen und Wünsche erfüllen, das individuelle Erleben steht im Mittelpunkt. Die perfekte Hilfe bieten sogenannte Spezialreiseveranstalter, die sich auf eine einzelne Region oder eine einzelne Reiseform spezialisiert haben. Sie kennen alle Details aus eigener Erfahrung, durch Feedback ihrer Kunden und oft durch ein eigenes Team vor Ort. Das Know-how beschränkt sich aber nicht auf die Zielgebiete, auch für spezielle Reisearten gibt es Experten. Damit steht der Zusammenstellung der Reise nach Geschmack, Budget oder Sonderwünschen nichts im Wege. SeyVillas, der Spezialreiseveranstalter für die Seychellen, stellt andere Experten vor.



Spezialveranstalter für Destinationen



Kanada und USA: CANUSA TOURISTIK



Es gibt keinen der 50 Bundesstaaten der USA sowie der 13 Provinzen und Territorien Kanadas, die die Spezialisten von CANUSA TOURISTIK nicht kennen. Jeder Kunde erhält ein perfekt auf ihn zugeschnittenes Produkt. Dazu gehört der komplette Reiseverlauf, von Flug bis zu den Unterkünften und Mietwagen oder dem passenden Wohnmobil. Eines der wesentlichen Merkmale bei CANUSA ist die Flexibilität. So sind für Rundreisen mit Camper oder Mietwagen tägliche Abfahrten möglich. Auch die Unterkünfte suchen sich Kunden selbst aus und entscheiden über die Hotel-Kategorie. Bei den Preisen gehören Dynamic Packaging und flexible Preisgestaltung zum Tagesgeschäft. www.canusa.de



Kuba: Cuba Buddy



Seit der Gründung 2014 hat sich Cuba Buddy hierzulande als der Kuba-Spezialist etabliert. Der Online-Veranstalter arbeitet auf der Karibikinsel mit seinem eigenen Team. Die Rundreisen und Pakete stellt Cuba Buddy individuell zusammen. Durch die Konzentration auf eine Destination verfügt das Beraterteam über ein tiefgehendes Detailwissen. Daher sind im Angebot auch zahlreiche besondere Aktivitäten enthalten. Dazu zählen beispielsweise die gemeinsame Zubereitung des echten kubanischen Kaffees oder Wanderungen mit einem lokalen Guide. Dank ihrer persönlichen Kontakte reagieren die Mitarbeiter schnell und unkompliziert auf aktuelle Entwicklungen. www.cuba-buddy.de



Portugal: Olimar



Die Destinationskenntnisse über gesamt Portugal inklusiver aller Inseln sind bei Olimar quasi unerschöpflich. Das Portfolio umfasst Rund- und Erlebnisreisen bis hin zu Städtetrips und Badeferien. Alles ist flexibel buchbar, auch Reisewünsche für Paare, Familien, Kulturinteressierte, Aktivurlauber und Freunde der guten Küche erfüllen die Spezialisten. Olimar kennt sich im Land seit 1972 aus, das Team wählt alle Unterkünfte anhand eigener Qualitätskriterien persönlich aus. Mit dem „Concierge-Service“ sind Sonderwünsche wie Änderungen von Rundreisen, Zusatzbuchungen, Reservierungen in Restaurants oder von Golf-Startzeiten keine Grenzen gesetzt. www.olimar.de



Seychellen: SeyVillas



Ein unvergesslicher Urlaub, ob Inselhopping, Tauchen oder Strandurlaub, SeyVillas, der Spezialist für die Seychellen, garantiert ihn. Bei der Zusammenstellung der individuellen Reiseroute steht Flexibilität an der Spitze, die Wünsche der Kunden entscheiden. Die individuell gestalteten Pakete beinhalten Flüge, Transfers auf und zwischen den Inseln sowie Unterkünfte. Neben den großen Resorts führt SeyVillas auch kleine, lokale Gästehäuser und Apartments. Damit macht der Experte den Seychellentrip erschwinglich. Vor Ort wartet ein erfahrenes und lokales Team auf die Besucher. Es hilft ihnen von Ankunft bis Abflug, dem stressfreien Urlaub steht nichts im Wege. www.seyvillas.com



Vereinigte Arabische Emirate: Emirates Holidays



Dubai zählt in den vergangenen Jahren zu den Reisezielen mit den höchsten Zuwachsraten bei den Besucherzahlen weltweit. Die Stadt wächst, die Zahl der Attraktionen und Unterkünfte nimmt ständig zu. Mit der Weltausstellung Expo wartet 2020 ein weiteres spektakuläres Highlight auf die Dubai-Besucher. Spezialist für die Metropole Dubai und die gesamten Vereinigten Arabischen Emirate ist Emirates Holidays, der Reiseveranstalter der in Dubai beheimateten Fluggesellschaft Emirates. Den Fokus setzt der Veranstalter auf individuelle und persönliche Beratung und Betreuung. Dank vieler Geheimtipps bleibt beim Spezialisten keine Frage nach dem besonderen Erlebnis offen. www.emiratesholidays.com





Spezialveranstalter für außergewöhnliche Erlebnisse



Filmreisen: Entertain Tours



Für viele Filmfans ist es das ultimative Urlaubserlebnis, auf den Spuren ihrer Helden unterwegs zu sein. Auf die Erfüllung dieser Wünsche hat sich Entertain Tours spezialisiert. Der Veranstalter bietet Touren zu den unterschiedlichsten Drehorten rund um die Welt. In Jordanien lernen die Gäste die Stationen von „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ kennen, Rom erkunden Urlauber nach dem Drehbuch von „Iluminati“. Aber auch „Harry Potter“ oder die Tatorte in Münster und Hamburg bestimmen die Reiserouten. In Irland besuchen die Urlauber die Schauplätze der Serie „Game of Thrones“, in Oxfordshire geht es durch Downton Abbey. www.entertain-tours.de



Reiterreisen: Das Urlaubspferd



Pferdesportler genießen es, fremde Länder auf dem Rücken eines Pferdes zu erkunden. Damit sie nicht als einsame Reiter unterwegs sind, haben die Spezialisten von Das Urlaubspferd eine Mitreiter-Börse gestartet. Hier finden Pferdeliebhaber Mitreiter, um in zahlreichen Ländern rund um die Welt zusammen in die Sättel zu steigen. Die spannenden Destinationen kennt das Team von Urlaubspferd von eigenen Touren. Besonderen Wert legt der Veranstalter auf das Umfeld der Pferde und ihre Haltung. Zum umfangreichen Angebot zählen auch Reitunterricht, Familientouren oder Wanderritte. www.urlaubspferd.de



Wanderreisen: Weltweitwandern



Wer die Natur während seines Urlaubs aus nächster Nähe entdecken will, für den gibt es keinen besseren Weg als Wandern. In kleinen Gruppen aus Gleichgesinnten und dank lokaler Guides lernen Wanderliebhaber, die Schönheit der Natur bewusst zu erleben und anderen Menschen und Kulturen genussvoll zu begegnen. Auf 254 Touren für unterschiedliche Konditionslevel durchqueren Aktivurlauber 90 Länder von Armenien bis Zypern. 2020 bietet Weltweitwandern zum Beispiel besonders nachhaltige Reisen nach Italien, Madeira, Marokko, Kirgistan, Japan, Montenegro und Albanien. www.weltweitwandern.com



Weinreisen: Vinartours



Es ist nicht immer einfach, ohne die entsprechenden Kenntnisse der Destination einen guten Wein zu finden. Dieses Hintergrundwissen und Kontakte zu lokalen Winzern bietet Vinartours. Neben Touren in bekannte Wein-Regionen reisen Urlauber mit dem Experten auch zu abgelegeneren Weinbergen. Der Spezialist führt die Weinliebhaber beispielsweise nach Frankreich, Spanien, Südafrika oder Israel. Neu ist auch der Kaukasus dabei. In Umbrien bereiten die Teilnehmer bei einem Kochseminar ein passendes Abendessen zum Wein zu. Winzer haben zudem die Chance, sich auf Winzer-Studienreisen weiterzubilden und weltweite Tipps zu sammeln. www.vinartours.de



Yoga- und Ayurvedareisen: Neue Wege



Zu den besten Wegen für ausgepowerte Urlauber, um Ruhe und Entspannung zu finden, gehören Yoga und Ayurveda. Dies schreibt sich Neue Wege auf die Fahnen und bietet Reisen mit diesen beiden Schwerpunkten, vorwiegend nach Asien, an. Die Spezialisten kooperieren weltweit mit mehr als 150 Yoga-Lehrern. Auch in der unternehmenseigenen Finca Son Mola Vell auf Mallorca sammeln Gäste Kraft. Die Bedeutung der Nachhaltigkeit für den Spezialveranstalters zeigt sich nicht zuletzt durch Besuche sozialer Projekte in Indien, Marokko oder Nepal. Auch den Beitrag zur CO2-Kompensation bei Atmosfair übernimmt Neue Wege zu 100 Prozent. www.neuewege.com

