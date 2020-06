Pressemitteilung BoxID: 804777 (finanzen.de Vermittlungsgesellschaft für Verbraucherverträge AG)

E-Health Umfrage und Test der Krankenkassen

Das Thema E-Health ist im deutschen Gesundheitswesen schon lange auf dem Vormarsch. In aktuellen Zeiten von Corona und Abstandsregelungen ist es allerdings wichtiger als je zuvor. Darum haben unsere Experten die 15 mitgliederstärksten deutschen Krankenkassen hinsichtlich Ihres digitalen Angebotes durchleuchtet. Zusätzlich wurden 1094 Bundesbürger in einer Online-Umfrage zur Bekanntheit und ihrer Nutzung der Angebote befragt.



Große Umfrage durchgeführt



Unter den 1094 Befragten kennen 57 Prozent das geförderte Angebot Ihrer Krankenkasse für Prävention in den Bereichen “Fitness & Bewegung” und “mentale Gesundheit” nicht! Unter den 43 Prozent, die es kennen, nutzt es jedoch jeder Zweite. Speziell das digitale Angebot der Kassen kennen nur vier Prozent der Befragten. Hier besteht noch großer Informationsbedarf der Kassen an ihre Mitglieder.



Die 15 mitgliederstärksten Krankenkassen im Vergleich



In einer umfangreichen Datenauswertung haben unsere Experten das digitale Angebot der Krankenkassen erfragt und verglichen. Die Schwerpunkte lagen auch hier auf Online-Kursen für “Fitness & Bewegung” und “mentale Gesundheit”. Auch das Angebot einer eigenen App, weiteren kostenlosen Zusatz-Apps und eines Bonusprogramms wurde verglichen. Alle Kassen unterstützen ihre Mitglieder digital in Gesundheitsfragen, aber am besten schneiden die VIACTIV, BAMER und die AOK ab. Das Schlusslicht bildet die SVLFG.



Kalorienrechner zum Homeoffice-Defizit



Zur Selbstkontrolle haben wir den Usern einen auf Durchschnittswerten basierenden Kalorienrechner erstellt, der den Kalorienverbrauch eines normalen Arbeitstages mit einem Tag im Homeoffice vergleicht und berechnet, wie hoch das Defizit verbrauchter Kalorien im Homeoffice ist.



Expertenmeinungen



Prof. Dr. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln äußert sich zusätzlich zum Thema „Digitale Fitness als Alternative zum analogen Sport” und die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN) hat Fragen zu „E-Mental-Health als digitaler Beitrag zur mentalen Gesundheit” beantwortet.



Alle Ergebnisse zum Test, der Umfrage und den weiteren Punkten finden Sie hier:



https://www.krankenversicherung.net/e-health



Über Kranken­versicherung.net

Krankenversicherung.net ist ein unabhängiges Fachportal der finanzen.de Vermittlungsgesellschaft für Verbraucherverträge GmbH. Besucherinnen und Besucher erhalten dort Informationen und Neuigkeiten zur privaten und zur gesetzlichen Krankenversicherung sowie rund um das Thema Gesundheit.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (