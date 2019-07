finanzen.de AG

Die finanzen.de AG mit Sitz in Berlin, Paris, Zürich und Bristol betreibt die führenden OnlineMarktplätze für Versicherungs- und Finanz-Leads in Europa. Als eines der ältesten und gleichzeitig erfolgreichsten InsurTech-Unternehmen vermittelt die finanzen.de AG pro Jahr rund eine Million online generierte Leads an über 20.000 angeschlossene Versicherungsexperten und Finanzberater.