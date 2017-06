Filmemacher Deutschland - die neue, innovative Produktionsfirma blickt auf einen erfolgreichen Start zurück und plant schon neue Aktionen

Wie werden kreative Filmschaffende und Social Media mit Projekten von Marken, Firmen und Kunden verbunden? Dieser Aufgabe geht Filmemacher Deutschland seit seiner Gründung im April 2016 nach. Die Filmproduktionsfirma ist aus der gleichnamigen, 2012 gegründeten Facebook-Community mit mittlerweile über 28.000 Likes und Mitgliedern entstanden. Hinter Filmemacher Deutschland stehen Tariq Khan, Gründer der Facebook-Gemeinschaft und Social Media Manager, sowie Sascha Gottschalk, Produzent und Reiseexperte – beide lernten sich im August 2015 bei einem Superpraktikum im Bereich Ultra-HD der Satellit-Digitalplattform HD+ kennen. Inzwischen ist Filmemacher Deutschland Plattform und Kontaktbörse für Kreative, Filmschaffende und Fotografen.



Die Community ist die Basis der Arbeit von Filmemacher Deutschland – hier werden für anstehende Projekte passende Experten rekrutiert, zum Beispiel mittels Verlosungen. Das Ergebnis: spannende Touren wie etwa eine 4-wöchige Tour durch Nepal, die im Mai 2016 gemeinsam mit einem 8köpfigen Filmteam sowie den beiden Influencern Alina Rudiya und Max Muench durchgeführt wurde. Allein dieses erste Initiativprojekt erreichte über 1,5 Millionen User weltweit. Mit einem Social-Media-Event in Tansania setzte Filmemacher Deutschland seine Arbeit im August 2016 fort. Die 10tägige Tour mit vier der bekanntesten Youtuber Deutschlands brachte innerhalb von nur 2 Wochen über 12 Millionen Views und war das erfolgreichste Social-Media-Event Deutschlands im letzten Jahr. Die Aufmerksamkeit, die das Projekt erregte, bewegte Filmemacher Deutschland zur Gründung des gemeinnützigen Vereins „Life All Stars e.V.“, dessen erstes Spendenprojekt nach nur 5 Wochen Vereinsgeschichte realisiert werden konnte.



Auch 2017 startete für Filmemacher Deutschland mit einigen Erfolgen. Dazu gehört unter anderem ein Auftritt bei den 99FIRE-FILMS AWARDs, die am 16. Februar 2017 in Berlin stattfanden. Filmemacher Deutschland fungierte als Partner des Kurzfilm-Wettbewerbs und stellte vor einem Publikum aus Fachleuten der Filmbranche seine Arbeit vor. Im März folgte ein weiterer Meilenstein: Ein ausgewählter Teil der Nepal-Reise wurde exklusiv als Dokumentation auf dem UHD-Sender von HD+ ausgestrahlt.



„Wir hätten uns keinen erfolgreicheren Start wünschen können. Unser Ziel ist es, die Spanne zwischen qualitativ hochwertigen Filmproduktionen mit höchstem technischen Anspruch und Social-Media-Storytelling auszufüllen. Dank unserer großen Community sowie einem Netzwerk an Filmschaffenden und Influencern konnten wir bereits einige spannende Projekte realisieren – zum Beispiel die Dokumentation in Nepal. Und auch in der kommenden Zeit steht Filmemacher Deutschland Großes bevor: Neben mehreren Touren nach Tansania ist unter anderem eine Social-Media-Event-Produktion für das Tourism Board von Kenia geplant. Dort dürfen wir als erste Filmschaffende weltweit exklusiv das neue Schienennetz dokumentieren. Außerdem bereiten wir gerade eine Tour auf dem weltweit anspruchsvollsten Trek durch das Himalaya-Gebirge vor“, sagt Sascha Gottschalk, CEO und General Production Manager von Filmemacher Deutschland. Mehr Informationen zu den Leistungen und Projekten von Filmemacher Deutschland finden Sie unter www.filmemacher-deutschland.de.













Filmemacher Deutschland

Filmemacher Deutschland ist eine Filmproduktionsfirma, die Filmschaffende zusammenbringt und gemeinsame Projekte realisiert. Basis dieser Zusammenarbeit ist die gleichnamige, 2012 gegründete Gruppe und Fanpage auf Facebook mit gemeinsam über 28.000 Likes und Mitgliedern. Filmemacher Deutschland vereint die Community mit Filmprojekten von Firmen, Marken und Kunden.

Filmemacher Deutschland wurde im April 2016 in Berlin gegründet. Weitere Informationen zu den Leistungen, Projekten, Influencern und der Online-Community finden Sie auf www.filmemacherdeutschland.de. Mehr zu "Life All Stars e.V." erfahren Sie unter www.lifeallstars.com.

