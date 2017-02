Der Förderverein der Filmakademie Baden-Württemberg vergibt die begehrten "Caligari-Förderpreise" für das Jahr 2017

Die Besonderheit der Preisvergabe besteht in der Förderung von Projekten, die erstmals im Rahmen des 3. und 4. Studienjahres realisiert werden, also bis dato nur auf dem Papier bestehen. Die Herausforderung für die Jury besteht demnach in der Bewertung der Unterlagen und der Vorstellung durch die Studierenden bevor die Filme gedreht werden. Gerade diesem in der Filmbranche so bezeichneten Pitching kommt ein hoher Stellenwert zu. Das Pitching ist gleichzeitig eine Übung in der Vorbereitung auf das künftige Berufsleben.



Dieses Jahr vergibt der Förderverein 50.000 Euro - damit dürfte er die bestdotierte Veranstaltung dieser Art in Baden-Württemberg, oder gar darüber hinaus sein. Zwei Preise sind über die Mitgliedsbeiträge des Fördervereins finanziert, acht Preise kommen von Stiftern aus der Wirtschaft und Kulturinstituten. Seit 1999, als die ersten Caligaris vergeben wurden, hat der Förderverein insgesamt 693.000 Euro für studentische Projekte bereitgestellt.



Die Jury hat schon einige Male ein sicheres Gespür für Talente bewiesen. Mit einem Caligari ausgezeichnete Produktionen gewannen bedeutende Preise, wurden auf vielen Festivals vorgestellt und sogar zum Studenten-Oscar nominiert. So können z.B. die Preisträger Dorian & Daniel nach ihrem gefeierten Spot „Dear Brother“ mit einem weiteren großen Erfolg für „ABC of Death“ (Caligari Preisträger 2016) aufwarten. Mit dem Max-Ophüls-Preis wurde in diesen Tagen der Dokumentarfilm „Ohne diese Welt“ ausgezeichnet. Nora Fingscheidt war mit diesem Projekt ebenfalls Caligari-Gewinnerin 2016.



Es wurden dieses Jahr 41 Projekte eingereicht, 24 Nominierungen kamen in die Endauswahl. Durch die Jury des Fördervereins wurden 10 Projekte ausgezeichnet. Es bewarben sich Teams aus den Abteilungen szenischer Film, Dokumentarfilm, Werbefilm, Serie und Animation, Motion Design, Fernsehjournalisum, Serienproduktion und Interaktive Medien. Hier zeigt der Wettbewerb, wie sich die Themen der Filmschaffenden auch an der Hochschule weiterentwickeln.



Die Preisträger der durch Stiftungen geförderten Caligari-Preise sind:



Stefan Bürkner, Marvin Schatz, Johanna Röder, Estella Suplit, Tobias Gerginov, Vanessa Richter, Bernhard Blix, Jan Brett, Ingmar Dirk Fehrle, Denis Krez, Tina Vest, Tim Scheidig

für ihr Filmprojekt „Proxima-b“ (szenischer Film)

Caligari-Preis der Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der Kreissparkasse Ludwigsburg



Hannah Lau, Jan-Hendrik Holst, Jonas Sticheling, Karl Heidelbach, Julian Schneider, Elena Schmidt, Jörg Kahlhöfer, Robin Harff, Alexander David

für ihr Filmprojekt „Catharsis“ (Serienproduktion)

Caligari-Preis der Cinecore Motion Pictures GmbH



Andreas Kessler, Stephan Kämpf, Artur Ortlieb, Maximilian Merth, Lena Beck, Ina Blus

für ihr Filmprojekt „Eisdecke“ (szenischer Film)

Caligari-Preis der SV SparkassenVersicherung Holding AG



Anja Gurres, Maximilian Höhnle

für ihr Filmprojekt „Kaugummiblase“ (szenischer Film)

Petra-Mosselman-Gedächtnis-Preis von UFA Fiction GmbH



Pablo Ben Yakov, André Krummel, Marc Eberhardt, Simon Peter, Roland Scheliga

für ihr Filmprojekt „Der Bürger, ihr Meister und sein Macher“ (Dokumentarfilm)

Caligari-Preis der Stadt Ludwigsburg



Zornitsa Dimitrova, Karli Baumann, Tobias Wilhelmer, Mortimer Hochberg

für ihr Filmprojekt „Trafficlight“ (Werbefilm)

Caligari-Preis der Landesanstalt für Kommunikation, Stuttgart



Christoph Sarow, Lena-Carolin Lohfink, Michael Lange, Simon Thummet, Tobia Trebeljahr, Julian Steiner, Sofiia Melnyk, Janina Putzker, Andreas Pfeiffer, Marc Fragstein, Luis Schöffend

für ihr Filmprojekt [b]„Blieschow“ [/b](Animation)

Caligari-Preis der Andreas Stihl AG & Co.KG, Waiblingen



Iris Fegerl, Marvin Rößler, Nina Höhn, Max Christmann, Svenja Baumgärtner, Nora Back, Marcel Beranek

für ihr Filmprojekt „Die Anatomin“ (Fernsehjournalismus)

Caligari-Preis der Wüstenrot Stiftung



Die Preisträger der durch Mitglieder geförderten Caligari-Preise sind:



Carl Krause, Dominik Stockhausen, Helge Forler, Christian Greitmann, Julian Oberbeck, Nikolai Maderthoner

für ihr Filmprojekt „MindPalace“ (Animation)



Johannes Geier, Jonas Vahl, Luca Homolka, Karli Baumann, Ludwig Meck, Lukas Bäuerle, Maximilian Pittner, Raquel Caro Nunez

für ihr Filmprojekt „Red orange Ground“ (Motion Desgin)

Filmakademie Baden-Württemberg GmbH

Ein engagierter Kreis von etwa 350 Unternehmen und Privatpersonen sind im Förderverein der Filmakademie Baden-Württemberg vertreten. Zahlreiche Firmen nicht nur aus der Film-, Fernseh- und Medienbranche sowie Kommunikationsagenturen gehören dazu. Ziel des Vereins ist die Förderung der Filmkunst an der Filmakademie Baden-Württemberg.



Vorsitzender des Vereins ist Matthias Berlinghof, stellvertretende Vorsitzende sind Prof. Sabine Hirtes, Hochschule Offenburg, und Yves Alain Lambert, Herstellungsleiter Drittmittel an der Filmakademie Baden-Württemberg. Als weitere Vorstandsmitglieder engagieren sich Prof. Albrecht Ade, Holger Bungert, Andrea Block, Geschäftsführerin Luxx Studios, Stuttgart, Friedrich Müller, Sarah Gewert, Fa. Stihl AG & Co. KG, und Rolf Heiler, Geschäftsführer der Cinecore Motion Pictures GmbH.



Ihre Aufgabe sehen sie darin, neue Geldquellen zu erschließen, weitere Mitglieder zu akquirieren, Impulse zu geben, um die Arbeit der weltweit bekannten und angesehenen Filmakademie auch in der Region ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und den Studierenden eine Plattform zu bieten, auf der sie sich erproben können.





